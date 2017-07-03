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03 июля 2017 года 19:52

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 1900п по ММВБ во главе с нефтяными бумагами

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 1900 пунктов по индексу ММВБ во главе с нефтяными бумагами на фоне роста нефти, мировых фондовых площадок и ослабления рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1902,59 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1009,42 пункта (+0,9%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал до 59,37 рубля (+0,44 рубля).

В росте лидировали рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,6% и +2,3% "префы").

Источник, близкий к "Роснефти", сообщил "Интерфаксу", что компания предлагает по итогам работы в первом полугодии 2017 года выплатить промежуточные дивиденды. Источник в одном из профильных ведомств также знаком с данной инициативой "Роснефти". По его словам, компания уже обратилась с соответствующим предложением. В самой компании не стали комментировать эту информацию.

В Азии в понедельник поддержку индексам оказали статданные из Японии и Китая, выросла Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,9-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года - индекс Танкан, оценивающий уровень их доверия к экономике, вырос с 12 пунктов в первом квартале до 17 пунктов во втором квартале при ожидавшемся повышении до 15 пунктов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Сaixin и Markit, поднялся в июне до 50,4 пункта с 49,6 пункта в мае. Уровень в 50 пунктов является водоразделом между ослаблением и ростом деловой активности.

Eurostat в понедельник опубликовал неплохие данные по рынку труда еврозоны: безработица в 19 странах еврозоны в мае осталась на уровне 9,3%, который является самым низким с марта 2009 года.

Нефть в понедельник превысила отметку $49 за баррель на статистике Baker Hughes о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США на две единицы (до 756 штук). Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

Сдерживающим фактором являются сообщения об увеличении нефтедобычи о Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $49,36 за баррель (+1,2% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI - $46,75 за баррель (+1,5% и +2,5% в пятницу).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций вырос благодаря подъему Brent выше $49 за баррель на фоне снижения буровой активности в Штатах. В США торги в преддверии празднования Дня независимости также начались на позитивной ноте. В то же время можно сказать, что и развивающиеся рынки пользуются популярностью у инвесторов.

Курс доллара, несмотря на рост нефти, совершил подскок к 59,3 руб./$1. Поддержка 58,5 руб./$1 так и не была протестирована, что является не самым лучшим знаком для рубля. Между тем, в ближайшее время ажиотажного бегства из рубля не ожидается, если только это не будет вызвано негативными новостями из-за океана, связанными с усилением антироссийских санкций. Нефть Brent имеет шанс на длительные колебания в промежутке $45-50 за баррель.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в центре внимания нефтяного рынка может оказаться кризис между Катаром и его соседями: страны Персидского залива дали Дохе еще 48 часов, чтобы принять выдвинутые ранее требования. Пока этот кризис не будет урегулирован, цены на нефть будут получать поддержку.

В целом, ключевым событием недели для рынка акций РФ будет саммит "двадцатки", который пройдет 7 и 8 июля. Ожидается, что в рамках саммита состоится первая встреча президентов России и США.

Среди глобальных событий для рынка особое значение будет иметь публикация протоколов последних заседаний ФРС США (в среду) и ЕЦБ (в четверг). В США в четверг и пятницу выходит важная ежемесячная статистика по занятости, а до конца недели будут представлены финальные значения индексов PMI за июнь в США и других странах.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ожидания встречи Дональда Трампа и Владимира Путина нейтральны, так как за последние 2-3 недели российско-американские отношения серьезно обострились. От этой встречи можно ожидать хотя бы какой-то стабилизации, которая препятствовала бы дальнейшему ухудшению отношений двух ведущих держав.

По словам эксперта компании "Международный финансовый центр" Константина Жуковского, рубль в начале недели пытался продолжить подъем вслед за нефтью, но затем сменил вектор движения, подтвердив неустойчивость своих позиций после недавней волны агрессивных распродаж.

Локально на рубль давят низкая активность экспортеров, восстановление доллара на международном рынке Forex, а также препятствия на пути к продолжению роста котировок нефти. Последний фактор остается определяющим для рубля, который снижает свою привлекательность в рамках стратегии "керри-трейд" на фоне сигналов о выходе ключевых мировых центробанков из режима стимулирования.

С другой стороны, понижательное давление на рубль сейчас сдерживают оптимистичные ожидания первой личной встречи В.Путина и Д.Трампа, которая состоится в рамках саммита G20, который состоится 7-8 июля. Игроки ставят на то, что лидеры сделают шаги в направлении налаживания отношений между державами. Но переоценивать влияние этого события не стоит, поскольку существенный прорыв от переговоров вряд ли возможен. Кратковременную поддержку российская валюта получить все же может на фоне благоприятной атмосферы переговоров.

На прошлой неделе стало известно о замедлении активности в производстве нефти и бурении в США. Если свежая статистика на текущей неделе выйдет в аналогичном ключе, эти сигналы смогут нивелировать разочарование от данных о росте производства в странах ОПЕК и вернуть нефть к росту. При реализации такого сценария потенциал дальнейшего снижения рубля будет носить ограниченный характер, считает эксперт.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд также полагает, что главным событием недели может стать первая встреча В.Путина и Д.Трампа на саммите G20. В итоге настроения инвесторов будут определяться итогами "высокой политики", что может сопровождаться волатильностью по мере того, как мировые лидеры будут обозначать свое видение мира по отношению к России.

Оптимистичный, хотя и маловероятный, сценарий предполагает, что Запад займет более взвешенную и прагматичную позицию в части взаимодействия с Россией и опасений Москвы касательно национальной безопасности. Рынки также будут следить за двумя важными индикаторами будущих решений ФРС, оценивая готовность регулятора повысить ставку в третий раз в текущем году: протокол заседания FOMC (выйдет в среду) и данные по рынку труда США (пятница).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+29,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,4%), QIWI (MOEX: QIWI) (+3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,4%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-13,6%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-11%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-4,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 21,689 млрд рублей (из них 5,656 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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