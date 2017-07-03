Москва. 3 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с укреплением доллара на мировом рынке.

Курс доллара США составил 59,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,53 руб./EUR1, поднявшись на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 34,48 копейки - до 63,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в понедельник на фоне повсеместного укрепления доллара на мировом валютном рынке. Давление на курс рубля оказывает также неопределенность, связанная со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20, который состоится позднее на этой неделе.

При этом рубль игнорирует укрепление нефти, демонстрирующей рост на протяжении восьми дней торгов подряд на сигналах снижения активности в нефтедобывающем секторе США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 1,27% - до $49,39 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 1,5% - до $46,73 за баррель. Как сообщила в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года. Кроме того, добыча в Штатах на предыдущей неделе упала на 100 тыс. баррелей в сутки.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что торги первого дня квартала проходят на фоне укрепления доллара. "Несмотря на растущую нефть, мы не видим эффекта укрепления рубля к доллару, что может быть связано с общей негативной динамикой валют развивающихся рынков. В ходе торгов понедельника доллар укрепляется ко всем валютам развивающихся стран, и рубль не стал исключением. Завтра ожидается спокойный день из-за выходного дня в США, где отмечается День независимости", - отметил А.Панасенко.

"Рубль сегодня не реагирует на нефть, зато вынужден учитывать повсеместное укрепление позиций доллара США. Американская валюта стоит под сопротивлением на 59,35-59,4 руб./$1, для продолжения восходящего движения доллару надо закрепиться выше. Тогда в очередной раз будет открыта дорога к 60,2 руб./$1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Курс доллара США, несмотря на продолжившийся рост нефтяных котировок, совершил отскок от 58,8 руб./$1 к 59,4 руб./$1. Отметка 58,5 руб./$1 так и не была протестирована, что является не самым лучшим знаком для отечественной валюты. Между тем мы не ожидаем ажиотажного бегства из рубля в ближайшее время, если только это не будет вызвано негативными новостями из-за океана, связанными с усилением антироссийских санкций. При этом нефть Brent, по нашему мнению, имеет шанс на длительные колебания в промежутке $45-50 за баррель", - отметила аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 4 июля на 41,67 копейки, до 58,97 руб./$1, и опустил курс евро на 60,56 копейки, до 67,2 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 10,96 копейки по отношению к пятнице и составил 59,1312 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 7,65 копейки по отношению к 30 июня и составил 59,1847 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 463,929 млн, из которых $1 млрд 79,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 384,003 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 35,59 копейки к пятнице - до 67,2875 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 28,55 копейки по отношению к 30 июня и составил 67,3538 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,918 млн, из которых EUR250,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR179,485 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу преимущественно снижаются в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,35% и 9,28% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 9,28% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставка на 6 месяцев, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых.

"На рынке МБК ставки немного скорректировались вниз, однако банки по-прежнему предъявляют повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. К утру понедельника совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились до минимума с 9 июня. До традиционного прихода бюджетной ликвидности банки активно набирают средства на аукционах Росказначейства. Фактор сохранения спроса на ликвидность, вероятно, завтра учтет Банк России и не станет существенно расширять лимит по депозитным операциям", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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