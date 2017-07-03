Евробонды РФ в понедельник плавно дешевеют вслед за падением цен UST

Котировки российских еврооблигаций в понедельник плавно снижаются вслед дешевеющими американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries); исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом активность торгов низкая, а изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 30 июня на 5 базисных пунктов и составила 120,08% номинала, что соответствует доходности 2,26% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 30 июня на 14 базисных пунктов, составив 100,82% от номинала. Их доходность выросла на 4,5 базисного пункта по отношению к предыдущему торговому дню и составила 1,59% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6 пунктов и составил 67 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 41 базисный пункт - до 111,85% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 5,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 47 базисных пунктов - до 108,02% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 5,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 13 базисных пунктов, до 104,46% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,145% годовых), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 107,36% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,54% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается пониженная активность участников рынка в преддверии выходного дня в США - 4 июля. При этом котировки большинства выпусков слегка снизились вслед за падением цен базовых активов - US Treasuries. В целом день был довольно вялым и неинтересным, торги проходили без энтузиазма и без идей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.