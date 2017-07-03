Снижение российских индексов вероятно в самое ближайшее время - Dukascopy Bank SA

"Публикация позитивной макростатистики в Китае и продолжающийся длительный рост цены на нефть стали поводом для роста российских индексов акций в начале первой торговой недели июля, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Индекс ММВБ по итогам первой половины дня вырос на 0,5% и торгуется на отметке 1888,9 пункта. Индекс РТС растет лишь на 0,3% из-за ослабления курса рубля против доллара на 32 копейки до 59,25 руб/долл. Цены на нефть марки Brent сегодня поднимались до $49 на фоне начавшегося сокращения буровой активности в США. Опубликованная в странах ЕС статистика по рынку труда совпала с ожидания рынка и не оказала значимого влияния на ход торгов. Мы ожидаем снижения активности инвесторов перед праздничными выходными в США. Учитывая. Локально цены на нефть сильно перегреты, что дает основание полагать, что индексы РТС и ММВБ несколько могут снизиться вслед за сырьем в ближайшее время".