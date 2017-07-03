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03 июля 2017 года 17:48
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Global Ports до "покупать" в связи с падением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с "держать" до "покупать" в связи с падением их котировок, говорится в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4,5 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $4,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,5 за штуку.
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03 июля 2017 года 18:12
"Публикация позитивной макростатистики в Китае и продолжающийся длительный рост цены на нефть стали поводом для роста российских индексов акций в начале первой торговой недели июля, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Индекс ММВБ по... читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:48
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ ПАО "Транснефть", сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Евгения Стройнова. Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), рассчитанная аналитиками ИК, составляет 230 тыс. рублей за штуку,... читать дальше
.03 июля 2017 года 16:15
В последнее время рынок снова в «боковике» – в довольно узком диапазоне 1880-1890, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. «Выскочить» пока не получается. В принципе есть технические предпосылки для выхода вверх, однако уровень 1890 по-прежнему остаётся не пройденным.... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:47
Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть. читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
.03 июля 2017 года 14:59
Текущее снижение фондового рынка представляется привлекательным уровнем для добавления в портфель доли акций - УК "Райффайзен Капитал"
"Текущее снижение фондового рынка представляется привлекательным уровнем для добавления в портфель доли акций, например, в виде покупки паев фондов акций широкого рынка, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - Действие соглашения ОПЕК, вероятно,... читать дальше
.03 июля 2017 года 14:21
Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского... читать дальше
.03 июля 2017 года 13:57
"Сегодня доллар продолжает восстанавливать позиции к G10 major currencies, EUR незначительно отступает после комментариев представителей ЕЦБ (Мерша и Вайдмана) касательно инфляции и дальнейших шагов регулятора, - комментирует ситуацию на валютном аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В... читать дальше
.03 июля 2017 года 13:29
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,70-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль попытался начать новую неделю ростом по отношению к доллару, однако был вынужден скорректировать планы в условиях низкой активности экспортеров, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте... читать дальше
.03 июля 2017 года 12:35
Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля. Цены на нефть прибавили более 3% на статистике из США, указавшей на символическое, но снижение числа действующих буровых установок. Несмотря на это, перспективы нефтяного рынка, по мнению экспертов банка "Зенит", выглядят... читать дальше
.03 июля 2017 года 12:12
Если индекс ММВБ закроется выше 1900 п., это станет сигналом для спекулятивных покупок - ИК "Фридом-Финанс"
"Рынок акций открылся ростом, что связано с позитивной динамикой цены на нефть, несмотря на рост ее добычи. Цена барреля Brent достигла $48, что немного воодушевило инвесторов. Острота конфликта на Аравийском полуострове несколько снизилась, и это используют как повод для игры на повышение. Если... читать дальше
.03 июля 2017 года 11:53
отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - В американскую сессию произошло резкое ускорение роста нефтяных цен на фоне первого с января снижения количества работающих буровых установок в США. По большому счёту, новость, скорее, эмоциональная, нежели предвещающая смену тенденций в добыче... читать дальше
.03 июля 2017 года 11:32
"Курс рубля на открытии в понедельник стабилен, нацвалюта торгуется около 58,85 руб. за доллар, отыгрывая у «американца» около 10 коп. При этом нефть прибавляет 1,25%, Brent уже стоит $47,9 за баррель. Хотя рубль получает поддержку от дорожающей нефти, сейчас рубль вновь потерял привязку к нефти,... читать дальше
.03 июля 2017 года 11:19
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за подорожавшей нефтью и ростом индексов в Европе, после чего залег в боковик на пороге рубежа 1900 пунктов по индексу ММВБ. читать дальше
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