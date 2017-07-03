Ренессанс Капитал начал анализ Транснефти, рейтинг "префов" - "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ ПАО "Транснефть", сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Евгения Стройнова.

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), рассчитанная аналитиками ИК, составляет 230 тыс. рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Аналитики отмечают значительное улучшение дивидендной политики компании, которая предполагает, по их оценкам, выплату дивидендов держателя привилегированных акций на уровне 7,820 тыс. рублей на бумагу (5% доходности) по итогам 2017 года. Эти оценки сделаны для коэффициента выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, однако эксперты видят потенциал роста коэффициента до 50% в будущем по мере нормализации программы капзатрат.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 167,586 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 159,350 тыс. рублей за штуку.