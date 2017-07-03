Рубль развернулся вниз на фоне стабилизации цен на нефть

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне стабилизации цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,34 руб./EUR1, поднявшись на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 18,9 копейки - до 62,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 4 июля на 41,67 копейки, до 58,97 руб./$1, и опустил курс евро на 60,56 копейки, до 67,2 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в понедельник на фоне стабилизации цен на нефть после уверенного роста в предыдущие дни. Неопределенность, связанная со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 на этой неделе, а также низкая активность на биржах США в связи с празднованием 4 июля Дня независимости заставляет участников торгов дождаться более явных сигналов в отношении возможной дальнейшей динамики на внутреннем валютном рынке.

Поддержку рынку энергоносителей оказывают пятничные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года. Рост нефтяных котировок сдерживается данными о том, что Ливия нарастила нефтедобычу до максимума за четыре года - страна теперь добывает более 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 690 тыс. б/с в начале года. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 0,18% - до $48,86 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,3% - до $46,18 за баррель.

"Рубль попытался начать новую неделю ростом по отношению к доллару, однако был вынужден скорректировать планы в условиях низкой активности экспортеров. Поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяных котировок. Сдерживающим фактором для рынка выступает рост нефтедобычи в странах ОПЕК, вызванный наращиванием производства сырья в Ливии и Нигерии. Неопределенность на политическом фронте остается для рубля фактором риска. Появились и позитивные сигналы: так, встреча президентов России и США на саммите "двадцатки" в Гамбурге все-таки состоится. Несмотря на сопротивление американского истеблишмента, Дональд Трамп, похоже, всерьез рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой - глава Белого дома поручил подготовить список шагов навстречу российской стороне", - подчеркивает руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов.

"Хотя рубль получает поддержку от дорожающей нефти, сейчас рубль вновь потерял привязку к ней, что вызвано опасениями игроков и продолжающимся притоком спекулятивного капитала. Пока активность участников торгов вряд ли будет высокой, так как все будут ожидать развязки геополитического кризиса на Ближнем Востоке, а также грядущего саммита G20, в рамках которого Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся. Скорее всего, волатильность будет увеличиваться к концу недели, но рубль пока будет оставаться стабильным", - полагает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаила Поддубского, поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать спрос на нацвалюту для дивидендных выплат. "Спрос на рублевую ликвидность могут обеспечить экспортеры в преддверии крупных дивидендных выплат. На горизонте июля - начала августа российские экспортеры выплатят дивиденды на общую сумму примерно 750 млрд рублей, что может оказывать поддержку рублю в ближайшие недели. В целом диапазон в 58-60 руб./$1 по паре "доллар-рубль", на наш взгляд, сохраняет актуальность", - отмечает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу преимущественно снижаются в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 9,35% и 9,28% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 9,28% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставка на 6 месяцев, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых.