Российские биржевые индексы ближе к закрытию дня могут растерять весь рост - ИК "Финам"

Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете базирующейся в Вене известной исследовательской компании JBC Energy. Производство в Ливии в 1 месяце лета увеличилось на 120 тыс., до 850 тыс. баррелей в день. Ангола увеличила добычу на 30 тыс. баррелей, до 1.62 млн баррелей в день. Саудовская Аравия нарастила производство на 50 тыс., до 9.95 млн баррелей в сутки. В целом, уровень соответствия действующему соглашению об ограничении объемов производства, которое должны исполнять 11 стран, в июне составил 96% по сравнению с 102% в мае.

Также эксперт ИК оотмечает, что драгоценные металлы продолжают показывать негативную динамику на фоне роста доходностей по американским облигациям. Только в случае масштабного выхода из рисковых активов в США золото и серебро получат сильную поддержку. Сегодня котировки золота теряют 0.6%. Цена опустилась до 1234$ за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки находится вблизи отметки 1220$. На глобальном валютном рынке американский доллар растёт сегодня абсолютно ко всем валютам в пределах 0.5%. Индекс доллара (DXY) вплотную подошёл к отметке 96, ключевая валютная пара евро-доллар скорректировалась к отметке 1.1368, а российский рубль в паре с долларом торгуется вблизи отметки 59.26, падая на 0.2%.

"В Америке сегодня короткий предпраздничный день, поэтому волатильность будет низкой. Завтра в США биржи будут закрыты из-за праздника – “Дня Независимости”. Российские биржевые индексы ближе к закрытию дня могут растерять весь рост. Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но впереди, вблизи отметки 1910, находится сильный уровень сопротивления, поэтому потенциал роста сейчас весьма скромен, в пределах 1%. В случае закрытия дня выше 1910 пунктов будет открыт потенциал роста вплоть до 1960 пунктов, на большее в июле рассчитывать не стоит", - заключает В. Олейник.