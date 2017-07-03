Рубль отыграл недельные потери - Банк "Зенит"

Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля. Цены на нефть прибавили более 3% на статистике из США, указавшей на символическое, но снижение числа действующих буровых установок. Несмотря на это, перспективы нефтяного рынка, по мнению экспертов банка "Зенит", выглядят не радужными. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.93 руб. (-50 коп.), курс евро – 67.32 руб. (-63 коп.). На международном валютном рынке доллар частично компенсировал потери, которые нес на протяжении большей части недели. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 0.2 пп до $1.1420.

"Окончание налогового периода пока не привело к ослаблению рубля, поддержка была оказана со стороны нефтяного рынка, - комментируют аналитики банка. - Тем не менее, рубль находится в числе аутсайдеров среди высокодоходных валют, за июнь инвесторы получили отрицательную прибыль в рамках стратегий керри-трейд. Более того, данные CFTC указывают на то, что чистая позиция по рублю стала отрицательной впервые с начала прошлого года. Этот факт увеличивает вероятность постепенного выхода спекулятивного капитала из рубля и рублевых активов в краткосрочной перспективе. Признаками этого могут служить немотивированный рост ставок денежного рынка, а также рост доходности дальних и среднесрочных ОФЗ".