Если индекс ММВБ закроется выше 1900 п., это станет сигналом для спекулятивных покупок - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок акций открылся ростом, что связано с позитивной динамикой цены на нефть, несмотря на рост ее добычи. Цена барреля Brent достигла $48, что немного воодушевило инвесторов. Острота конфликта на Аравийском полуострове несколько снизилась, и это используют как повод для игры на повышение. Если до конца дня нефть удержится в районе $47,50–48,50, то пара USD/RUB закроется в пределах 58,50–59. Среди заметной статистики — индексы производственного сектора в Японии, Германии, еврозоне, США и России. Большинство данных вышло в рамках ожиданий, поэтому рынки реагируют на них нейтрально. Важных корпоративных новостей нет, котировки основных бумаг будут следовать за внешним фоном. Если индекс ММВБ закроется выше 1900 п., это станет сигналом для спекулятивных покупок. Однако завтра выходной день в США, что обусловит низкую торговую активность, поэтому рост сегодня, скорее всего, будет умеренным, в пределах 1,5%. Лучше рынка будут торговаться акции финансового и сырьевого сектора. Негативная динамика сохранится в бумагах компаний черной металлургии, которые снижаются в рамках технической коррекции", - прогнозирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.