Котировки Brent торгуются вблизи отметки $49 - ВТБ 24

"Котировки Brent торгуются вблизи отметки $49, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - В американскую сессию произошло резкое ускорение роста нефтяных цен на фоне первого с января снижения количества работающих буровых установок в США. По большому счёту, новость, скорее, эмоциональная, нежели предвещающая смену тенденций в добыче «чёрного золота» в Штатах. Тем не менее, на открытии торгов в России предстоит отыграть 1%-ный рост нефтяных котировок, который в пятницу не успели застать".

Текущая неделя, как представляется эксперту, пройдёт на российском рынке в ожидании Саммита Большой двадцатки. А российско-китайский саммит (3-4 июля) в Москве, как ожидается, будет сопровождаться подписанием новых контрактов, что способно привести к усилению интереса инвесторов к отдельным именам на нашем фондовом рынке. При этом не забываем, что 4 июля фондовые биржи США будут закрыты, соответственно влияние иностранных игроков на нашем рынке будет минимальным. Это способно привести к усилению волатильности при снижении ликвидности на нашем рынке во вторник.

"Предстоящие на неделе дивидендные отсечки (ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Татнефть, РусГидро МТС) при прочих равных могут оказать дополнительное понижательное давление на фондовые индексы в размере 1 п.п. Считаем целесообразным оставаться в бумагах на дату закрытия реестра, рассчитывая на последующее закрытие дивидендных гэпов, как это произошло в бумагами ГМК Норникель. Продолжаем обращать внимание на акции UC RUSAL, продолжающие рост в Гонконге и в пересчёте на рубли разменявшие отметку 30 руб. за акцию", - заключает эксперт банка.