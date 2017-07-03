Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и залег в боковик

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за подорожавшей нефтью и ростом индексов в Европе, после чего залег в боковик на пороге рубежа 1900 пунктов по индексу ММВБ.

К 11:01 МСК индекс ММВБ составил 1891,6 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1010,7 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 58,97 рубля (+0,04 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%).

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, в Азии в понедельник поддержку индексам оказали статданные из Японии и Китая, растут Европа (FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года - индекс Танкан, оценивающий уровень их доверия к экономике, вырос с 12 пунктов в I квартале до 17 пунктов во втором при ожидавшемся повышении до 15 пунктов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Сaixin и Markit, поднялся в июне до 50,4 пункта с 49,6 пункта в мае. Уровень в 50 пунктов является водоразделом между ослаблением и ростом деловой активности.

Нефть в понедельник дорожает восьмую сессию подряд, рынок продолжает отыгрывать пятничную статистику Baker Hughes о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США.

Вместе с тем сообщения об увеличении нефтедобычи о Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки - сдерживают рост нефтяного рынка.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:01 МСК в понедельник составила $49,04 за баррель (+0,6% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI - $46,34 за баррель (+0,7% и +2,5% в пятницу).

По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова полагает, что рынок акций утром отыграл рост нефти Brent в район $49 за баррель, для которой сильным уровнем сопротивления выступает отметка $50 за баррель. Выросшая нефть поддерживает рубль, поэтому преодоление индексом ММВБ рубежа 1900 пунктов в понедельник выглядит маловероятным.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отметил первое за полгода снижение числа активных буровых в США - вероятно, добытчики решили притормозить ввод новых единиц из-за сильного снижения цен в последние 1-2 месяца. Поддержку рынку акций на неделе также окажут ожидания позитивного исхода встречи президентов США и России 7-8 июля на саммите G20.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что в преддверии саммита G20 созданы все условия для формирования коалиций и партнерств, а главным событием может стать первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В итоге, настроения инвесторов будут определяться итогами "высокой политики", что может сопровождаться волатильностью по мере того, как мировые лидеры будут обозначать свое видение мира по отношению к России.

Оптимистичный, хотя и маловероятный, сценарий предполагает, что Запад займет более взвешенную и прагматичную позицию в части взаимодействия с Россией и опасений Москвы касательно национальной безопасности. Рынки также будут следить за двумя важными индикаторами будущих решений ФРС, оценивая готовность регулятора повышать ставку в третий раз в текущем году: протокол заседания FOMC (выйдет в среду) и данные по рынку труда США (пятница).

Как отмечает управляющий активами ООО "Инвестиционная палата" Александр Волынский, ситуация на отечественном рынке акций принципиально не изменилась, колебания в диапазоне 1800-1900 пунктов по индексу ММВБ происходят в рамках подготовки к дальнейшему росту.

На текущей неделе возможно закрепление индекса ММВБ выше 1900-1920 пунктов, что даст сигнал к новой восходящей волне с ориентиром 2050-2100 пунктов. Если под воздействием внешних факторов индекс ММВБ вернется к 1850 пунктам, рекомендуется в этот момент открывать "длинные позиции" в ожидании будущего повышения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник выросли акции АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-9,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,9%), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,11 млрд руб. (из них 1,547 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).