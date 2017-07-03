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03 июля 2017 года 10:43

На рынке рублевых корпоративных бондов не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 3 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями. Вместе с тем динамика Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам первого полугодия была наилучшей с 2013 года - рост на 8% и 8,2% соответственно. Между тем Nasdaq за полгода подскочи на 14,1%, чего не наблюдалось с 2009 года.

Доходы населения США в мае 2017 года увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания (+0,3%), тогда как расходы повысились всего на 0,1%, что соответствовало консенсус-прогнозу. Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне снизился меньше ожиданий - до 95,1 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Июньское значение индекса является минимальным с ноября 2016 года. Предварительное значение индикатора составляло 94,5 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник благодаря позитивным статданным из Японии и Китая. Значение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific практически не изменилось в ходе торгов 3 июля. По итогам II квартала индикатор прибавил 5,2%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,09%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 0,2%. Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник восьмую сессию подряд, инвесторы продолжают отыгрывать реакцию на пятничные данные о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США снизилось на две единицы, до 756 штук. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года. Вместе с тем сообщения об увеличении нефтедобычи о Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки - сдерживают рост нефтяного рынка. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК поднялась на 0,23% - до $48,88 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,35% - до $46,20 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 15,432 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,766 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 515,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,72%), "Газпром капитал БО-05" (+0,35%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,35%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-1,1%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,77%) и "Сбербанк БО-37" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДелоПортс" утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей. Компания 7 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации данной серии объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,8-10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,04-10,57% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 11 июля. Также на 11 июля компания объявила оферту по бондам 1-й серии. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 3 по 7 июля. Цена выкупа бумаг 1-й серии будет определяться как цена, соответствующая доходности размещения биржевых облигаций серии 001P-01, уменьшенной на 0,1% годовых.

Совет директоров ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) утвердил решение о размещении облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей, класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей и класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей. Срок обращения бондов класса "А2" составит 16 лет, классов "А3" и "А4" - 15 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей. В обращении находятся облигации компании класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей и класса "Б" объемом 2 млрд 13,083 млн рублей, размещение которых прошло в сентябре 2016 года. Объем выпуска класса "А1" составляет 1,241 млрд рублей, класса "Б" - 2 млрд 13,083 млн рублей. Срок обращения бондов класса "А1" - 17 лет, класса "Б" - 30 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А1" установлена в размере 12,5% годовых, ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Ставка 1-го купона облигаций класса "Б" - 13,5% годовых, ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10% годовых (50,41 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации БО-02 на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11,5% годовых.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 8,75% годовых, (43,63 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купона определена в размере 13% годовых, 4-го купона - 9,8% годовых. По бумагам 24 июля предстоит оферта.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) в рамках оферты выкупил 2 млн 776,675 тыс. биржевых облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил по оферте 28% облигаций данного выпуска. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 7-12-го купонов привязана к значению ежедневного фиксинга Национальной валютной ассоциации ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев плюс 0,15%. Ставка текущего купона - 8,91% годовых.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило 684 биржевые облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 684 тыс. 6,84 рубля. Объем выпуска составляет 1,03 млрд рублей, таким образом компания выкупила 0,07% выпуска. Компания разместила 5-летний биржевой выпуск облигаций серии БО-04 в январе 2015 года на сумму 1,03 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 25% годовых. Ставка 2-6-го купонов - 0,1% годовых. Следующая оферта пройдет 29 декабря 2017 года.

ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" ("СФО Европа 14-1A", SPV-компания Кредит Европа банка) планирует 17 июля досрочно погасить облигации, обеспеченные денежными требованиями по портфелю автокредитов класса "А" объемом 7,8 млрд рублей. Эмитент разместил бумаги в июне 2015 года. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 12,75% годовых. Дата полного погашения - 15 февраля 2024 года.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 3 июля переводит из второго уровня в первый уровень котировального списка облигации Тинькофф банка серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей в связи с получением соответствующего заявления. Тинькофф банк в апреле разместил облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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