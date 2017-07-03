Рубль повышается к доллару и евро на первых торгах месяца вслед за продолжающей дорожать нефтью

Москва. 3 июля. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продолжающей дорожать нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,89-58,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,91 руб./$1 (-17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,2 руб./EUR1 (-12 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 15,03 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,37 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,72 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро благодаря росту цен на нефть, который продолжается восьмую сессию подряд. Инвесторы продолжают отыгрывать реакцию на пятничные данные о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года. Вместе с тем сообщения об увеличении нефтедобычи в Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки - сдерживают рост нефтяного рынка.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,19% - до $48,94 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,41% - до $46,21 за баррель. В прошлую пятницу Brent поднялась на 2,39%, до $48,77 за баррель, WTI - на 2,47%, до $46,04 за баррель. По итогам июня нефть Brent подешевела на 4,8%, WTI - на 4,7%, за II квартал снижение составило соответственно 9,3% и 9%.