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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов - ИК "Финам"
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03 июля 2017 года 10:20

Индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов - ИК "Финам"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, - указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Основным поводом для покупок в российских бумагах послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась до 49 долларов. Отметим, что основной рост в «черном золоте» прошел в пятницу на фоне данных по буровой активности – по статистике Baker Hughes, количество буровых установок в США снизилось на 1 шт., что оказало поддержку рынку энергоносителей. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она также поддержит «быков». Так, по итогам пятничных торгов в Штатах, индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавили порядка 0,2%. Торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei225 подтянулся на 0,2%, китайский Shanghai Composite, напротив, снижается на 0,1%. В начале торгов мы ожидаем роста российских индексов. При этом индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где ожидается выход данных по безработице. Однако основным фактором для нашего рынка останется ситуация на рынке энергоносителей - в середине дня не исключена некоторая коррекция в наших бумагах. В последние часы торгов динамику наших активов определит статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности и индекс расходов на строительство".

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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