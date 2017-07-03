Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 50,3 с 52,4 пункта в мае - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2017 года снизился до 50,3 пункта с 52,4 пункта в мае, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Деловая активности в обрабатывающих секторах РФ в июне росла одиннадцатый месяц подряд, что является самым продолжительным периодом более чем за четыре с половиной года. Между тем темпы роста деловой активности в промышленных секторах были незначительными на фоне замедления повышения объемов производства и новых заказов.

Увеличение объемов производства в РФ наблюдается уже четырнадцатый месяц, а объемы новых заказов растут одиннадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса со стороны клиентов. Однако темпы роста были умеренными в июне.

Новые экспортные заказы в обрабатывающих отраслях России в июне продолжали сокращаться, но минимальными темпами с начала 2017 года.

Занятость в российских промышленных компаниях сократилась четвертый месяц подряд достаточно высокими темпами.

Закупочные цены в российских обрабатывающих отраслях выросли в июне, продолжая повышение, конторе началось в феврале 2009 года. Многие участники исследования сообщали о корректировках обменного курса, что приводило к увеличению стоимости сырья. Темпы инфляции закупочных цен ускорились до максимальных с ноября прошлого года.

Рост отпускных цен в июне продолжился третий месяц подряд в основном на фоне увеличения сырьевых затрат. Темпы инфляции отпускных цен остались ниже среднего долгосрочного уровня в этой серии и были умеренными.

Объемы незавершенных заказов увеличились второй месяц подряд. Участники исследования сообщали о росте новых заказов и усилении спроса со стороны клиентов.

Степень оптимизма в компаниях российских обрабатывающих отраслей в прошлом месяце была существенной. Многие участники исследования ожидают роста объемов производства в ближайшем году на фоне усиления спроса и диверсификации продукции. Более того, степень оптимизма в июне достигла трехмесячного максимума.

"Согласно последнему исследованию PMI обрабатывающих отраслей РФ, улучшение рыночной конъюнктуры в российском производственном секторе в июне было лишь незначительным. Подчеркивалось, что более слабый рост объемов производства и новых заказов, наряду с сокращением занятости и экспорта, повлиял на общие показатели. После сильного начала года июньское значение индекса PMI указало на утрату импульса, что говорит о сложной борьбе за рост в течение оставшейся части года", - отметил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.