Утренние прогнозы: российские акций получат поддержку мировых рынков в начале торгов понедельника

В понедельник аналитики рассчитывают на незначительный рост акций в начале торгов, не видя пока оснований для устойчивого роста.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, подтягиваясь к отметке в $49 за баррель, на фоне публикации данных статистики, указавших на снижение буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1885 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь проверить на прочность зону сопротивления его росту, сложившуюся в районе «психологической» отметки 1900 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным ростом. Азия торгуется преимущественно в плюсе. В понедельник внешний фон предполагает рост котировок на открытии торгов. На текущий момент индекс ММВБ остается в рамках “боковика” 1800-1900 пунктов. Однако уже на этой неделе возможно закрепление выше 1900-1920, что даст сигнал к новой восходящей волне с ориентиром 2050-2100. Если под воздействием внешних факторов индекс ММВБ вернется к 1850, рекомендуем в этот момент покупки в ожидании будущего повышения. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ".

"Открытие Брокер" (Тимур Нигматуллин): "Судя по всему, основной отечественный фондовый индекс ММВБ сегодня откроется вблизи уровней закрытия пятницы из-за достаточно негативного внешнего фона. Фьючерс на ММВБ завершил последнюю вечернюю сессию ростом на 0,2%. На валютном рынке рост индекса доллара в значительной мере нивелирует дорожающую нефть. Скорее всего, в первые часы торгов рубль не сумеет укрепиться к доллару более чем на 0,2-0,4%".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сравнительно благоприятная динамика цен на нефть (фьючерсы на Brent приблизились к $49 за баррель после выхода сообщений о снижении числа буровых установок в США) может оказать поддержку котировкам российских бумаг в начале торгов. Однако оснований для устойчивого роста пока недостаточно. В течение дня ожидается поток данных по деловой активности в западных странах (включая индекс ISM Manufacturing в США, 17:00 мск), что может оказать некоторое влияние на обстановку на мировых рынках. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление ру ля вслед за улучшением обстановки на рынке энергоносителей, но оснований для сильных движений пока не наблюдается".