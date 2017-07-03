Акции в понедельник утром получат поддержку от рынка нефти - ИФ "Олма"

В пятницу наблюдалась консолидация вблизи психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер, напоминает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Укрепление рубля оказало поддержку котировкам акций компаний с большой долей рублевой выручки: подорожали Аэрофлот (AFLT,+1.2%), РусГидро (HYDR, +1.0%), Магнит (MGNT, +0.8%). Тем временем акции Роснефти (ROSN) подешевели на 3.0%, поскольку начиная с пятницы торгуются «без дивидендов». Кроме того, в минусе закрылись Полюс (PLZL, -1.5%), Норникель (GMKN, -1.4%), Газпром нефть (SIBN, -1.2%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Русской Аквакультуры (AQUA) подорожали на 10.3%, ОМПК (OSMP) – на 8.9%, ОПИН (OPIN) – на 5.4%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движений.

"Сравнительно благоприятная динамика цен на нефть (фьючерсы на Brent приблизились к $49 за баррель после выхода сообщений о снижении числа буровых установок в США) может оказать поддержку котировкам российских бумаг в начале торгов, - полагает А. Старцев. - Однако оснований для устойчивого роста пока недостаточно. В течение дня ожидается поток данных по деловой активности в западных странах (включая индекс ISM Manufacturing в США, 17:00 мск), что может оказать некоторое влияние на обстановку на мировых рынках. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление ру ля вслед за улучшением обстановки на рынке энергоносителей, но оснований для сильных движений пока не наблюдается".