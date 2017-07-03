Нефть дорожает, фондовые индексы растут

Dow Jones и S&P 500 в I полугодии продемонстрировали самый сильный рост с 2013г. Большинство фондовых индексов АТР растут благодаря статданным из Японии и Китая. Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США, Brent у $48,9.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу с разнонаправленными изменениями. Вместе с тем динамика Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам первого полугодия была наилучшей с 2013 года - рост на 8% и 8,2% соответственно.

Между тем Nasdaq за полгода подскочи на 14,1%, чего не наблюдалось с 2009 года, пишет The Wall Street Journal.

По итогам июня Nasdaq потерял 0,9% из-за распродажи в высокотехнологичном секторе, S&P 500 прибавил 0,5%, тогда как Dow Jones вырос на 1,6%. Во II квартале все три индикатора зафиксировали подъем - на 3,9%, 2,6% и 3,3% соответственно.

Доходы населения США в мае 2017 года увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания (+0,3%), тогда как расходы повысились всего на 0,1%, что соответствовало консенсус-прогнозу.

Индекс потребительского доверия к экономике США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне снизился меньше ожиданий - до 95,1 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Июньское значение индекса является минимальным с ноября 2016 года.

Предварительное значение индикатора составляло 94,5 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра.

"Неделя была тяжелой для акций FANG (Facebook, Apple, Netfix и Google - ИФ), с понедельника их цены упали на 3-6%", - отметил инвестиционный аналитик Rivkin Securities Уильям О'Лафлин.

В пятницу цены этих компаний - лидеров высокотехнологичного сектора США - преимущественно снизились, исключением была Apple, бумаги которой прибавили 0,2%.

Вместе с тем "ястребиные" сигналы центробанков на прошлой неделе обеспечили рост доходности US Treasuries и ослабление доллара США, отрицательно сказавшись на динамике рынка акций.

Нефть марки WTI с поставкой в августе подорожала на 2,5%, до более чем $46 за баррель.

Цена бумаг крупнейшего производителя спортивных товаров в мире Nike Inc. подскочила на 11%, продемонстрировав максимальный подъем с 2014 года. Прибыль и выручка компании в IV финквартале превзошли ожидания рынка. Кроме того, Nike договорилась о продаже части своей продукции через платформу Amazon.

Акции Bank of America подешевели на 0,3% после того, как Bershire Hathaway известного инвестора Уоррена Баффета сообщила, что реализует варранты на покупку 700 млн обыкновенных акций банка после повышения дивидендов. У.Баффет станет крупнейшим акционером Bank of America.

Курс акций Hain Celestial Inc., выпускающей чай Celestial Seasonings и чипсы Terra, вырос на 8,6%. Инвесткомпания Engaged Capital сообщила, что скупила 9,9% акций Hain Celestial и будет настаивать на масштабных изменениях в составе совета директоров и потенциальной продаже компании.

Котировки ценных бумаг стартапа Blue Apron, первой в США компании по доставке продуктов вместе с рецептами их приготовления, опустились до $9,34 при цене размещения $10. Blue Apron привлекла $300 млн в рамках IPO на этой неделе, ее капитализация к дебютным торгам в четверг оценивалась в $1,9 млрд. Цена бумаг на дебютных торгах почти не изменилась.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 30 июня поднялся на 62,60 пункта (0,29%) и составил 21349,63 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,71 пункта (0,15%) - до 2423,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,93 пункта (0,06%) и составил 6140,42 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник благодаря позитивным статданным из Японии и Китая.

Значение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific практически не изменилось в ходе торгов 3 июля. По итогам II квартала индикатор прибавил 5,2%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Степень оптимизма японских промышленников достигла максимума за три года - индекс Танкан, оценивающий уровень их доверия к экономике, вырос с 12 пунктов в I квартале до 17 пунктов во втором при ожидавшемся повышении до 15 пунктов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Сaixin и Markit, поднялся в июне до 50,4 пункта с 49,6 пункта в мае. Уровень в 50 пунктов является водоразделом между ослаблением и ростом деловой активности.

Нефть дорожает в понедельник 8-ю сессию подряд, что является самым продолжительным ралли в текущем году. На этом фоне японская нефтяная корпорация Inpex Corp. прибавила 0,9%, австралийская Santos - 0,2%.

Цена бумаг Lotte Chemical Corp. выросла на 2,3% на торгах в Сеуле после пересмотра планов IPO нефтехимического подразделения Lotte Chemical Titan, работающего в Малайзии. Предполагаемая выручка от IPO составит $1,1 млрд, а не $1,4 млрд, как ожидалось ранее.

Акции операторов казино в Макао подешевели, поскольку их июньская выручка выросла меньше, чем ожидал рынок, - на 26% при консенсус-прогнозе 30%. Galaxy Entertainment потеряла 2,5% стоимости, Sands China - 1,7%.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник восьмую сессию подряд, инвесторы продолжают отыгрывать реакцию на пятничные данные о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США.

Вместе с тем сообщения об увеличении нефтедобычи о Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки - сдерживают рост нефтяного рынка.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялась на 9 центов (0,18%) - до $48,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,15 (0,33%) - до $46,19 за баррель.

В прошлую пятницу Brent поднялась на $1,14 (2,39%), до $48,77 за баррель, WTI - на $1,11 (2,47%), до $46,04 за баррель.

По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

По итогам июня нефть Brent подешевела на 4,8%, WTI - на 4,7%, за II квартал снижение составило соответственно 9,3% и 9%.