В понедельник внешний фон предполагает рост котировок акций на открытии торгов - Инвестиционная палата

"Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась незначительным ростом. Азия торгуется преимущественно в плюсе. В понедельник внешний фон предполагает рост котировок на открытии торгов, - прогнозирует управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский . - На текущий момент индекс ММВБ остается в рамках “боковика” 1800-1900 пунктов. Однако уже на этой неделе возможно закрепление выше 1900-1920, что даст сигнал к новой восходящей волне с ориентиром 2050-2100. Если под воздействием внешних факторов индекс ММВБ вернется к 1850, рекомендуем в этот момент покупки в ожидании будущего повышения. В течение недели на ход торгов может оказать влияние выходной 4 июля в США, протоколы заседания ФРС (среда, 21:00 мск), комплексные данные по рынку труда США за июнь (пятница, 15:30 мск). По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.