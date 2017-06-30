Рубль укрепляется к доллару и евро в пятницу благодаря повышению цен на нефть

Москва. 30 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,49 руб./EUR1, опустившись на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 35,64 копейки - до 62,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине в последний день полугодия благодаря ценам на нефть, находящимся на максимальных отметках за две недели. Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с начала года. Позитивным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали данные министерства энергетики США о том, что добыча нефти в стране на минувшей неделе упала сразу на 100 тыс. баррелей в сутки. Участники торгов ожидают данных по числу буровых установок в США от Baker Hughes позднее в пятницу.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 1,24% - до $48,22 за баррель, причем котировки находятся выше $48 за баррель впервые с 14 июня. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 1,34% - до $45,53 за баррель. С начала недели Brent и WTI подорожали более чем на 5% каждая, однако обе марки завершают июнь в минусе: Brent - более чем на 5%, WTI - на 6%. С начала года цены опустились примерно на 16%.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, в последний торговый день недели рубль отыграл небольшую часть потерь. "Все ждут начала следующей недели, которое совпадает с началом нового квартала и полугодия. Понедельник даст ценовые ориентиры по основным парам. Все будут так же пристально, как и всегда, следить за ценами на нефть, которая традиционно является основным драйвером для рубля. Пока рубль игнорирует ее рост, причем если вечером в пятницу рынок будет разочарован данными по числу буровых в США от Baker Hughes, то в понедельник пара "доллар-рубль" может открыться чуть выше сегодняшнего закрытия", - говорит Р.Фролов.

"Торги в пятницу в рублевых парах проходили на средних объемах и практически без инициатив. Июнь оказался стрессовым периодом для рубля (....). Рынок сырья остается в приподнятом настроении. Пока в сырье работают большей частью технические сигналы, новости выйдут только вечером. На площадке ждут публикации Baker Hughes по численности буровых установок, которые, вероятно, снова выросли за неделю", - говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Рубль пытается укрепляться вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2835 рублей. В пятницу министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что принято решение об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. В новом бюджете закладываются следующие параметры: Urals - $40,8 за баррель в 2018 году, $41,6 за баррель в 2019 году и $42,4 за баррель в 2020 году; рост курса доллара с 69,2 руб./$1 в 2018 году до 72,7 руб./$1 - в 2020 году. Исходя из этих параметров можно сделать вывод, что текущая стоимость нефти в рублях является вполне приемлемой для бюджета на 2018 год", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,07 копейки, до 59,39 руб./$1, и поднял курс евро на 30,79 копейки, до 67,81 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 20,86 копейки по отношению к четвергу и составил 59,2408 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 17,03 копейки по отношению к 29 июня и составил 59,2788 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 700,534 млн, из которых $1 млрд 753,764 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 946,77 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 26,6 копейки к четвергу - до 67,6434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 20,4 копейки по отношению к 29 июня и составил 67,6592 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR470,966 млн, из которых EUR246,762 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR224,204 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу преимущественно повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,38% годовых, ставка на семидневный срок - на 1 б.п. - до 9,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,3% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,13% годовых.

"В пятницу индикативные ставки МБК продолжили расти: значение MosPrime "овернайт" прибавило 10 б.п. (до 9,38% годовых), оказавшись на максимуме с 7 июня и вернувшись, таким образом, на уровень, предшествовавший последнему снижению ключевой ставки на 0,25 п.п. со стороны ЦБ РФ. Однако рост ставок скорее носит инерционный характер и представляет собой "остаточные явления" после недавно завершенного налогового периода", - считает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.