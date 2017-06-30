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30 июня 2017 года 19:48

Цены евробондов РФ за неделю снизились из-за роста опасений ужесточения ДКП мировыми ЦБ

Москва. 30 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели умеренно снизились на фоне роста опасений ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) мировыми центробанками, включая Федрезерв США, ЕЦБ и Банк Англии; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. Определенную поддержку отечественным евробондам оказали восстанавливавшиеся в рамках коррекции мировые цены на нефть.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов - котировки евробондов РФ плавно подрастали благодаря улучшению ситуации на нефтяных площадках и стабильной динамике базовых активов - US Treasuries. При этом наиболее активное восстановление отмечалось в самых "длинных" бумагах с погашением в 2042-2047 годах. В частности, котировки нового тридцатилетнего выпуска с погашением в 2047 году достигли отметки 102,2% от номинала, то есть на 2,2% выше цены размещения.

Однако уже во вторник инициатива на рынке плавно перешла к игрокам на понижение, которые в итоге доминировали практически до самого конца недели, чему способствовали возросшие ожидания скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Так, доходность 10-летних US Treasuries выросла во вторник на 6 базисных пунктов - до 2,2% годовых, продемонстрировав самый быстрый рост за три месяца. Давление на все долговые рынки оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги, которые инвесторы проинтерпретировали как сигнал к скорому свертываю программы количественного стимулирования и постепенному переходу европейского регулятора к плавному ужесточению денежно-кредитной политики. Таким образом, опасения относительно того, что мировые рынки в ближайшее время могут лишиться дополнительной дешевой ликвидности, заставили инвесторов фиксировать прибыль и продавать рисковые активы.

В средине недели падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций продолжилось из-за осторожного отношения инвесторов к рисковым активам на фоне нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках и заявлений главы Банка Англии Марка Карни о том, что регулятор, возможно, вскоре приступит к повышению ставки. Наиболее "длинные" выпуски теряли в моменте до 100 базисных пунктов. Вместе с тем позитивная коррекция мировых цен на нефть оказала во второй половине дня 28 июня некоторую поддержку облигациям emerging markets, в том числе и отечественным евробондам, которые к вечеру смогли отыграть около половины утреннего падения.

Расстановка сил на рынке российских еврооблигаций 29 июня не претерпела практически никаких изменений. Рост доходности десятилетних казначейских облигаций США до 2,28-2,29% годовых вызвал соответствующее движение и в сегменте облигаций emerging markets, где также наблюдалось повышение процентных ставок. Вместе с тем снижение котировок отечественных бумаг было менее значительным, чем ценовое падение облигаций других emerging markets. Определенную поддержку российским еврооблигациям оказали выросшие в рамках коррекции мировые цены на нефть (Brent практически весь день торговалась в диапазоне $47,5-48 за баррель).

Нефтяной рынок продолжил позитивно реагировать на неожиданное снижение добычи в США из-за тропического шторма "Синди" и периода профилактических работ на Аляске. Добыча нефти в Штатах упала на минувшей неделе на 1%, или 100 тыс. баррелей в сутки, до 9,25 млн б/с, а импорт подскочил на 140 тыс. б/с. Между тем товарные запасы нефти в США за неделю выросли на 118 тыс. баррелей, бензина - снизились на 900 тыс. баррелей, дистиллятов - на 223 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 297 тыс. баррелей.

Лишь в последний день недели ситуация на мировых долговых рынках немного успокоилась, давление продавцов снизилось, и котировки плавно перешли к боковой динамике.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,02% и составила 120,03% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней на 3 пункта и 30 июня составил 76 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,18%, с погашением в 2042 году - на 1,15% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 пунктов и составил 268 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,07%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,15% (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта - до 169 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году потеряли в цене 0,07%, а с погашением в 2018 году - 0,36%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,78% - до 100,78% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и оставила 5,20% годовых), новый десятилетний выпуск потерял в цене 0,1%, опустившись до 99,87% от номинала (его доходность выросла на 1 пункт - до 4,27% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также в ожидании встречи президентов России и США в рамках саммита G20 в Гамбурге, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.


Опубликовано: /Финмаркет/
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