Рынок акций на неделе подрос вслед за нефтью

Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне коррекционного отскока нефти, подогретого статистикой о недельном сокращении ее добычи в США, что можно связать с последствиями тропического урагана Синди в Мексиканском заливе. Тем временем, продолжающееся наращивание производства нефти в Ливии, Нигерии и Канаде могут вызвать возобновление снижения цен и оказать давление на рынок акций в ближайшей перспективе.

В период с 26 по 30 июня индекс ММВБ вырос на 0,6% - до 1879,5 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и достиг 1000,96 пункта; доллар просел на 0,23 рубля, сентябрьская нефть Brent подорожала на 5,6% или $2,55.

По итогам полугодия индексы ММВБ и РТС упали на 15,8% и 13,1%, показав наихудшие результаты как среди emerging markets, так и за последние 15 лет.

Рынок акций РФ начал торговую неделю со снижения к 1860 пунктам по индексу ММВБ из-за укрепления рубля в период налоговых платежей, индекс РТС превысил 990 пунктов вслед за нефтью. Аутсайдерами выступили акции АФК "Система" (-7,1%) и "Башнефти" (-3,6%) на фоне известий, что "Роснефть" продолжит судебные разбирательства с АФК, поскольку не нашла в ее обращениях конкретных предложений по урегулированию спора по иску на 170,6 млрд рублей.

Нефть Brent превысила $46 за баррель после локального отката на статистике Baker Hughes о росте числа активных буровых в США по итогам 23-й недели подряд (+11, до 758 установок).

Во вторник индекс РТС превысил 1000 пунктов, ММВБ поднялся к 1880 пунктам вслед за дорожающей нефтью и на фоне ослабления рубля. Нефть Brent подскочила выше $47 за баррель на ожиданиях сокращения ее товарных запасов в США.

Подешевели бумаги АФК "Система" (-6,4%) и "Мобильных телесистем" (-3%) после известии об аресте ряда активов АФК (в том числе крупного пакета акций МТС) в рамках разбирательства по иску "Роснефти".

В среду индекс РТС закрепился выше 1000 пунктов на фоне дальнейшего роста нефти на статистике Минэнерго США о добыче сырья, индекс ММВБ превысил 1890 пунктов, но штурм рубежа 1900 пунктов не удался из-за укрепления рубля. По данным Минэнерго США, добыча нефти в Штатах упала за неделю на 100 тыс. б/с (до 9,25 млн б/с), а импорт подскочил на 140 тыс. б/с.

Мировые рынки акций просели на фоне переноса сроков голосования в Сенате США по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения. Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики США на 2017 и 2018 годы до 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. Фонд отметил усиление рисков для экономики США, в том числе из-за политической нестабильности.

В четверг рынок акций просел к 1880 пунктам по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне ухудшении настроений на фондовых площадках Европы и США, некоторую поддержку оказало умеренное ослабление рубля и выросшая нефть (Brent поднялась к $48 за баррель). В США оценка роста ВВП за I квартал была пересмотрена с повышением до 1,4%, тогда как не ожидалось изменений с уровня 1,2% - статистика подогрела ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва, что негативно для акций.

Акции ФСК (+1,4%) подросли на новостях, что акционеры утвердили дивиденды за 2016 год (0,0142663525 рубля на акцию) и за первый квартал 2017 года (0,0011164730 рубля на акцию).

Под занавес недели индекс ММВБ консолидировался у 1880 пунктов, РТС – у 1000 пунктов на фоне стагнации нефти Brent в районе $48 за баррель и очередного укрепления рубля.

Подросли акции Сбербанка (+1,2% и +4,6% "префы") на сообщениях СМИ, что правительство ожидает высоких дивидендов банка в 2018-2020 годах. Так, по итогам 2017 года чиновники рассчитывают получить от Центробанка РФ 150 млрд рублей в виде дивидендов на акции Сбербанка, по результатам 2018-2019 годов - 165 млрд рублей и 181,5 млрд рублей соответственно.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись ГК "Русское море" (+43%), АО "Открытые инвестиции" (+28%), "ОГК-2" (+12%); хуже рынка выглядели акции АФК "Система" (-12%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-8%), ПАО "Полюс" (-6%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может предпринять попытку дальнейшей игры наверх на ожиданиях встречи президентов США и России на полях саммита G20 7-8 июля. "Бычий" настрой может быть омрачен статистикой Baker Hughes по числу активных буровых в США, что окажет давление на нефть. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1850-1920 пунктов, для индекса РТС - 960-1020 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".