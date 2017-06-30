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30 июня 2017 года 19:26

Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась в плюсе, а полугодие - обвалом

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ завершил последние июньские торги консолидацией индексов и смешанной динамикой цен blue chips; неделя закрылась в плюсе, а полугодие - обвалом индикаторов.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1879,5 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1000,96 пункта (+0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар просел до 59,16 рубля (-0,26 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 0,6-1,2%, а по итогам полугодия индексы упали на 15,8% и 13,1% соответственно, доллар снизился на 2,1 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +4,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Акции Сбербанка подогрели сообщения газеты "Ведомости" о планируемых высоких дивидендах банка в 2018-2020 годах - в четверг правительство РФ одобрило проектировки бюджета на этот период. Так, по итогам 2017 года чиновники рассчитывают получить от Центробанка РФ 150 млрд рублей в виде дивидендов на акции Сбербанка, по результатам 2018-2019 годов чиновники ожидают еще больше - 165 млрд рублей и 181,5 млрд рублей соответственно.

На прошедшем в пятницу годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" (-0,6%) Алексей Миллер сообщил, что концерн за первое полугодие 2017 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4%, или на 10,5 млрд кубометров. А.Миллер также заявил, что "Газпром" (MOEX: GAZP) и китайская CNPC "в ближайшие дни" выйдут на точный срок начала поставок российского природного газа по газопроводу "Сила Сибири". Как сообщалось, по условиям контракта поставки должны начаться в период с мая 2019 года по май 2021 года, продавец и покупатель начали консультации по сужению контрактного окна.

Просели также акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Мосбиржи" (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов вслед за США. Япония упала на 1% на фоне роста иены, что является плохим фактором для прибылей японских экспортеров.

Следом снизилась Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,5-0,7%), но подросла Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и дорожает седьмую сессию подряд нефть - цены достигли максимума за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $48,3 за баррель (+1,4% и +0,2% в четверг), августовская цена WTI - $45,58 за баррель (+1,5% и +0,4% накануне).

Ранее инвесторов обрадовали новости о сокращении производства нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки за прошлую неделю. Однако отраслевые эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана "Синди".

Societe Generale в четверг резко ухудшил прогнозы цен для Brent и WTI, Goldman Sachs - для WTI. Аналитики встревожены ростом добычи в США, Нигерии и предупреждают, что из-за этого восстановление равновесия спроса и предложения на рынке займет больше времени и может потребовать дополнительных усилий ОПЕК+.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, российские фондовые индексы в пятницу показали невыразительную динамику - рублевый индекс ММВБ протоптался неподалеку от 1880 пунктов, долларовый индекс РТС "подвис" в районе 1000 пунктов. Нефтяные котировки были относительно стабильными, что позволило курсу доллара США на бирже в Москве консолидироваться вблизи 59,2 руб./$1.

Eurostat опубликовал индекс потребительских цен еврозоны за июнь. В июне годовая инфляция в 19 странах зоны евро, согласно предварительной оценке, замедлилась до 1,3% при прогнозах замедления до 1,2% с майских 1,4%. Таким образом, данные по инфляции в еврозоне оказались нейтральными. Тем не менее поступательное движение евро вверх приостановилось. Ранее импульсом для ралли евро стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил об устойчивом росте европейской экономики. Инвесторы же восприняли слова М.Драги как намек на скорое сворачивание стимулирующих мер.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, главной темой на российском рынке остается ситуация с "Системой" и "Роснефтью". АФК "Система" (MOEX: AFKS) подала в Арбитражный суд Башкирии заявление об отмене обеспечения иска. Активы "Системы", арестованные судебными приставами по иску "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" в рамках обеспечительных мер, оцениваются в 185 млрд рублей, а сумма иска составляет 170,6 млрд рублей. Следующее судебное заседание состоится 12 июля.

Текущая динамика на российском рынке походит скорее на консолидацию с восходящим уклоном. Развитию "бычьего" импульса препятствовало нежелание игроков принимать торговые решения перед выходными, а также на фоне неуверенности в перспективах дальнейшего восстановления цен на нефть, темпы роста которых по-прежнему оставляют желать лучшего. В краткосрочной перспективе индексу РТС необходимо отстоять уровень 1000 пунктов, чтобы иметь возможность для попыток дальнейшего подъема.

Как отмечает главный аналитик компании Global FX Сергей Мельников, настроения на рынке к вечеру ухудшились, несмотря на рост нефти, поскольку на первый план вновь вышла тема санкций. Накануне американские сенаторы исправили технические погрешности в законопроекте о санкциях против России и передали скорректированный документ в нижнюю палату Конгресса. В пятницу российский президент Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада еще на год - до 31 декабря 2018 года. Два дня назад Совет ЕС продлил антироссийские санкции на полгода. На фоне этого "обмена любезностями" российским инвесторам сложно перейти к более уверенным покупкам, и этот фактор продолжит сдерживать перспективы подъема индексов в среднесрочной перспективе.

Нефть сорта Brent продолжает топтаться у отметки $48 за баррель ввиду отсутствия катализаторов дальнейшего роста. Небольшую поддержку актив в последнее время получает за счет продаж американской валюты, однако этого недостаточно для дальнейшего восстановления цен. Пятничные данные Baker Hughes традиционно определят дальнейший настрой котировок.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги Сбербанка пользовались спросом на слухах, что правительство намерено настаивать на увеличении дивидендных выплат. Кроме того, в дневные часы по информационным лентам прошло сообщение о подготовке встречи президентов РФ и США, что позитивно для всего рынка. Проходят многочисленные годовые собрания, на которых акционеры одобряют ранее рекомендованные дивиденды.

Рубль укрепился вслед за нефтью. В пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о том, что принято решение об объединении Резервного фонда и ФНБ, а в новом бюджете закладываются низкие цены на нефть ($41-42 за баррель). Исходя из этих параметров можно сделать вывод, что текущая стоимость нефти в рублях является вполне приемлемой для бюджета на 2018 год.

Нефть выросла, но завершает квартал падением почти на 10%. Более того, с начала года Brent подешевела на 16%, что является худшим полугодием с кризисного 1998 года. И для этого есть свои причины. Ливийские источники говорят о том, что добыча уже достигла 1 млн баррелей в сутки. Аналитики Bank of America считают, что рост добычи в Ливии, Нигерии и США приведет к тому, что достижение баланса на рынке потребует более длительного времени. В частности, в 2017 году они ожидают, что ежедневное перепроизводство составит 210 тыс. б/с, а в 2018 году лишнее предложение уменьшится до 90 тыс. б/с. Соответственно, прогноз по средней цене на Brent был снижен до $50 за баррель с $54 за баррель.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, глобальные аппетиты к риску на неделе немного снизились из-за "ястребиных" заявлений глав ФРС и ЕЦБ, но российский рынок акций по итогам недели смог подрасти вместе с нефтью.

Рынки начали закладывать в цены более агрессивные действия регуляторов по всему миру, что привело к переоценке активов. Больше других пострадали наиболее капиталоемкие сектора, а также те компании, в оценке которых учитывается высокий вес от денежных потоков будущих лет. Причем на фоне жестких заявлений регуляторов инфляция в США и еврозоне в последние месяцы начала замедляться, что также не лучший сигнал для рынка акций.

На этом фоне лучше других выглядит российский рынок. С начала года он сильно отстал от динамики других развивающихся рынков из-за разочарования инвесторов в возможностях Д.Трампа реализовывать предвыборные обещания и из-за возникшего риска новых экономических санкций. Тем не менее сейчас в цены заложен практически весь возможный негатив, тогда как фундаментально российские акции выглядят очень интересно. Поэтому вероятно, что в среднесрочной перспективе спред будет сокращаться, и российский рынок будет выглядеть лучше, чем другие площадки, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+9,3%), АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (+8,9%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+5,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,8%).

Подешевели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-8,2%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-4,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,3%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,884 млрд рублей (из них 9,783 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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