Падение доллара во втором квартале стало самым значительным за семь лет - Forexite

После падения в течение последних трех дней курс доллара несколько скорректировался, отмечают эксперты Forexite. Падение доллара во втором квартале, который завершается сегодня, стало самым значительным за семь лет. Против евро доллар ослаб за квартал на 8%. Давление на курс доллара против основных валют оказывает, в частности, ожидание повышения процентных ставок в Великобритании, Канаде и еврозоне.

Вероятность повышения ставки на июльском заседании Банка Канады выросла до 70%. Поддержку канадской валюте также оказывает повышение цен на нефть, которое наблюдается семь дней подряд. Фьючерс на легкую нефть в США вырос сегодня на 1% выше уровня 45.35 доллара за баррель.

Вероятность повышения ставки Банком Англии до конца года составляет 70%. Вероятность повышении ставки в еврозоне в следующем году выросла до 80%.

Сегодняшние данные в Чикаго и Мичигане превысили ожидания. В то же время чистый ценовой индекс личного потребления в США упал с уровня +1.5% до +1.4% за год. Доходность 10-летних облигаций в США продолжила повышение и выросла на 0.010 пункта до уровня 2.280%.

В понедельник внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне деловой активности в разных регионах.