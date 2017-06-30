.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Падение доллара во втором квартале стало самым значительным за семь лет - Forexite
.
30 июня 2017 года 18:45
Падение доллара во втором квартале стало самым значительным за семь лет - Forexite
После падения в течение последних трех дней курс доллара несколько скорректировался, отмечают эксперты Forexite. Падение доллара во втором квартале, который завершается сегодня, стало самым значительным за семь лет. Против евро доллар ослаб за квартал на 8%. Давление на курс доллара против основных валют оказывает, в частности, ожидание повышения процентных ставок в Великобритании, Канаде и еврозоне. Вероятность повышения ставки на июльском заседании Банка Канады выросла до 70%. Поддержку канадской валюте также оказывает повышение цен на нефть, которое наблюдается семь дней подряд. Фьючерс на легкую нефть в США вырос сегодня на 1% выше уровня 45.35 доллара за баррель. Вероятность повышения ставки Банком Англии до конца года составляет 70%. Вероятность повышении ставки в еврозоне в следующем году выросла до 80%. Сегодняшние данные в Чикаго и Мичигане превысили ожидания. В то же время чистый ценовой индекс личного потребления в США упал с уровня +1.5% до +1.4% за год. Доходность 10-летних облигаций в США продолжила повышение и выросла на 0.010 пункта до уровня 2.280%. В понедельник внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне деловой активности в разных регионах.
.
30 июня 2017 года 20:00
Москва. 30 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.30 июня 2017 года 19:48
Москва. 30 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели умеренно снизились на фоне роста опасений ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) мировыми центробанками, включая Федрезерв США, ЕЦБ и Банк Англии; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.30 июня 2017 года 19:47
Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне коррекционного отскока нефти, подогретого статистикой о недельном сокращении ее добычи в США, что можно связать с последствиями тропического урагана Синди в Мексиканском заливе. Тем временем, продолжающееся наращивание производства нефти в Ливии, Нигерии и Канаде могут вызвать возобновление снижения цен и оказать давление на рынок акций в ближайшей перспективе. читать дальше
.30 июня 2017 года 19:26
Москва. 30 июня. Рынок акций РФ завершил последние июньские торги консолидацией индексов и смешанной динамикой цен blue chips; неделя закрылась в плюсе, а полугодие - обвалом индикаторов. читать дальше
.30 июня 2017 года 19:15
Газпромбанк начал анализ ведущего производителя алкогольной продукции в РФ, рейтинг акций - "покупать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ ведущего производителя алкогольной продукции в России - ПАО "Белуга Групп" (прежнее называние "Синергия" (MOEX: SYNG)), сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Васина и Антона Фокина. Прогнозная стоимость акций ПАО "Белуга Групп", рассчитанная... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:10
налитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю. Главная причина – ряд «ястребиных» заявлений глав ФРС и ЕЦБ, которые они сделали в ходе публичных выступлений. На этом фоне глобальный рынок акций снизился на 0,8%, в аутсайдерах... читать дальше
.30 июня 2017 года 17:22
Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои... читать дальше
.30 июня 2017 года 16:59
БКС открыл новую pair trade: покупка "Полюса" против Polymetal с ожидаемой доходностью 20% на горизонте трех месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal" с ожидаемой доходностью 20% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре "БКС". "Мы считаем, что акции "Полюса" выглядят... читать дальше
.30 июня 2017 года 16:26
"К концу недели на нефтяном рынке наблюдается переход актива в фазу восстановления, котировки Brent закрепляются на уровнях, близких к $48. Ослаблению негативных настроений инвесторов способствует первое за текущий год существенное снижение добычи нефти в США (на 100 тыс.барр./сутки до уровня в... читать дальше
.30 июня 2017 года 15:49
"Цены на нефть сегодня показывают восходящую динамику. Котировки нефти марки Brent достигли отметки 48$ за баррель, рост на 1%, - констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Промышленные металлы сегодня торгуются нейтрально, а вот цены на драгоценные металлы продолжают показывать слабость,... читать дальше
.30 июня 2017 года 15:43
Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть. читать дальше
.30 июня 2017 года 15:27
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз стоимости нефти марки Brent с $54 до $50 за баррель для 2017 года и с $56 до $52 для 2018 года, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем сообщается, что также был понижен долгосрочный прогноз стоимости нефти до $55 за... читать дальше
.30 июня 2017 года 14:59
Во второй половине дня российские индексы начнут снижаться на опасениях роста числа буровых в США - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 30 июня, индекс ММВБ вырос к середине дня на 0,7% до 1893,8 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,4%, отыгрывая некоторое укрепление рубля, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что благодаря росту цен на нефть... читать дальше
.30 июня 2017 года 14:40
Недавно сформировавшийся нисходящий тренд на нефтяном рынке, скорее всего, сохранится надолго, считает стратег Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе. Как отмечается в обзоре инвестбанка, хотя эксперт и... читать дальше
.30 июня 2017 года 14:24
"Рубль приостановил движение вниз. Рынок взял небольшую передышку после достаточно сильного движения с начала недели, когда пара EUR/USD взлетела на 220п. Сегодня фокус внимания на статистику по инфляции в ЕС (12:00 мск) и США (15:30 мск). Фактические данные станут триггером для дальнейшего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.