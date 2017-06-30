БКС открыл новую pair trade: покупка "Полюса" против Polymetal с ожидаемой доходностью 20% на горизонте трех месяцев

Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal" с ожидаемой доходностью 20% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре "БКС".

"Мы считаем, что акции "Полюса" выглядят привлекательно на уровне $66,5 за штуку (цена размещения в рамках SPO). "Полюс" имеет потенциал роста объемов добычи, а также имеет еще один позитивный триггер, связанный с возможным включением акций компании в индекс MSCI Russia в ноябре, если организаторы размещения воспользуются опционом и до конца октября бумаги подешевеют не более чем на 10% от цены SPO", - говорится в обзоре.

С учетом исполнения опциона, по подсчетам самого "Полюса", его free float увеличится с 6,76% до 16,4%.

В то же время в обзоре отмечается, что акции Polymetal (MOEX: POLY) выглядят перекупленными, и аналитики "БКС" по-прежнему считают, что ценовые уровни этих бумаг завышены, что предполагает риск существенного снижения. "На наш взгляд, перспективы роста добычи в будущем уже более чем учтены в котировках акций Polymetal, тогда как добыча серебра (обеспечивает 25-30% EBITDA) создает риски снижения из-за более высокой степени волатильности прибыли в этом сегменте", - говорится в обзоре.

"Мы рекомендуем инвесторам перекладываться из более дорогих акций Polymetal в более дешевые бумаги "Полюса", хотя база инвесторов обеих компаний может несколько различаться", - пишут аналитики.

Долгосрочная рекомендация для акций Polymetal - "продавать". Рекомендацию для акций "Полюса" аналитики "БКС" пока не дают.