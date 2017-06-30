Рубль развернулся вверх в пятницу днем благодаря росту нефти

Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,46 руб./EUR1, опустившись на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 37,24 копейки - до 62,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,07 копейки, до 59,39 руб./$1, и поднял курс евро на 30,79 копейки, до 67,81 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине в последний день квартала благодаря ценам на нефть, находящимся на максимальных отметках за две недели. Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с начала года. Позитивным фактором для нефтяного рынка на текущей неделе стали данные министерства энергетики США о том, что добыча нефти в стране на минувшей неделе упала сразу на 100 тыс. баррелей в сутки.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 0,57% - до $47,9 за баррель. В ходе торгов котировки поднимались выше $48 за баррель впервые с 14 июня. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 0,69% - до $45,24 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 5,3%, WTI - на 5,2%. Тем не менее, обе марки завершают июнь в минусе: Brent - на 4,7%, WTI - на 6,3%. С начала года цены опустились примерно на 16%.

"Рубль повышается благодаря сохраняющемуся позитиву на нефтяном рынке. Помимо нефтяных цен, определенную поддержку российской валюте оказывает чуть более высокий спрос на рублевую ликвидность, сохраняющийся после уплаты налогов на фоне окончания квартала. Краткосрочно для пары USD/RUB ориентирами продолжат выступать отметки 58,6-59 руб./$1. На предстоящей неделе Минфин объявит объем покупок валюты на июль. С учетом динамики нефтяных цен с большей вероятностью он кажется меньше июньского, что наводит на размышления о том, что нефтяная переменная еще несколько повысит свой вклад в курсообразование рубля", - отметил аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль в пятницу отыграл часть вчерашних потерь, укрепляясь к доллару на фоне роста нефтяных котировок. Национальная валюта чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на снижение продаж экспортной выручки и слабый спрос на российские ОФЗ, однако в течение дня может оказаться под влиянием волатильных денежных потоков последних торгов квартала. "Черное золото" продолжает дорожать, отыгрывая сокращение запасов в США; кроме того, инвесторы рассчитывают на спад активности американских сланцевых компаний. Впрочем, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными в условиях глобального переизбытка сырья", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Российский рубль сегодня в первой половине дня немного отвоевал позиции - пара "доллар-рубль" стабилизировалась вблизи отметки 59,2 руб./$1, хотя среднесрочно доллар держит путь к отметке 61 руб./$1. На рынке ОФЗ сегодня все спокойно, поэтому локальная крепость рубля до конца дня сохранится", - уверен эксперт ГК "Финам" Василий Олейник.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу, по преимуществу, повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,38% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,3% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,13% годовых.

"Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка продолжает ухудшаться и после окончания налогового периода. Поводом для этого служат расчеты, традиционно активизирующиеся в конце квартала. Потери рынка носят некритичный характер, поэтому с началом нового месяца мы ожидаем небольшого улучшения условий рынка", - отметил аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.