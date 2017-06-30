Нефть готовится к определению траектории движения цен - Бинбанк

"К концу недели на нефтяном рынке наблюдается переход актива в фазу восстановления, котировки Brent закрепляются на уровнях, близких к $48. Ослаблению негативных настроений инвесторов способствует первое за текущий год существенное снижение добычи нефти в США (на 100 тыс.барр./сутки до уровня в 9.25 млн барр./сутки), вызванное климатическими условиями в Мексиканском заливе. Хотя нами и отмечается, что данное снижение носит лишь кратковременный характер, восстановление американской добычи после удара шторма «Синди» займет какое – то время, что, скорее всего, отразится стагнацией недельного роста добычи в штатах и окажет поддержку котировкам на следующей неделе. Мы ожидаем, что новостной фон грядущей недели будет нейтральным, однако, оказать давление на цены, возможно, смогут новые данные о растущей добыче энергоносителя в Ливии, которая по пока неподтвержденной информации, предоставленной Bloomberg, к концу июня превысила отметку в 1 млн барр./сутки. В результате мы полагаем, что на следующей неделе нефтяной рынок будет готовиться к выходу фундаментальных показателей изменения мировых запасов сырья, которые станут доступны участникам рынка уже 12 - 13 июля и, по нашим оценкам, определят ценовую динамику на среднесрочную перспективу. Движение цен на неделе, вероятно, не будет характеризоваться высокой волатильностью, и котировки Brent смогут оставаться в диапазоне, близком к $47-48", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.