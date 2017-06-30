BofA-ML снизил прогноз цены нефти Brent до $50 за баррель в 2017г и до $52 в 2018г

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз стоимости нефти марки Brent с $54 до $50 за баррель для 2017 года и с $56 до $52 для 2018 года, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, в нем сообщается, что также был понижен долгосрочный прогноз стоимости нефти до $55 за баррель.

"Вопреки ожиданиям рынка, объем запасов нефти в странах ОЭСР по-прежнему выше 3 млрд баррелей. Кроме того, растет предложение нефти со стороны Ливии и Нигерии, которое также сопровождается более быстрым, чем прогнозировали, возвращением на рынок сланцевой нефти из США. Предложение растет, при этом спрос явно недостаточен: мы понизили прогноз спроса во II полугодии 2017 года на 200 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, наши ожидания по ценам на нефть требовали корректировки в сторону понижения", - говорится в обзоре.