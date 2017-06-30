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Главная / Мнения аналитиков / Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу снижения цен на нефть - ИК "Финам"
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30 июня 2017 года 15:49
Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу снижения цен на нефть - ИК "Финам"
"Цены на нефть сегодня показывают восходящую динамику. Котировки нефти марки Brent достигли отметки 48$ за баррель, рост на 1%, - констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Промышленные металлы сегодня торгуются нейтрально, а вот цены на драгоценные металлы продолжают показывать слабость, падение в пределах 0.5%. Что же касается рынка нефти, то последнее восстановление котировок пока не стоит воспринимать, как окончательный слом понижательного тренда. Тут сработали лишь временные факторы. На рынке деривативов был побит новый исторический рекорд по коротким позициям на фьючерсных контрактах нефти. А после выхода отчёта от министерства энергетики США, в котором значилось падение добычи на 100 тысяч баррелей, львиная доля этих коротких позиций начала закрываться, что и привело к росту нефтяных цен. Дело в том, что такое существенное падение добычи было связано лишь с временными факторами, поэтому уже на следующей неделе данные будут в корне противоположными и это приведёт к новому снижению котировок. Плюс – фактор экспирации и закрытие месяца, квартала и полугодия тоже нужно учитывать. В такие дни и недели без манипуляций по многих инструментам не обходится". Пока что весь фундаментал для рынка нефти свидетельствует за дальнейшее снижение, полагает эксперт ИК, хотя локальный рост на 2-3% ещё возможен. Страны ОПЕК пока даже близко не хотят обсуждать дальнейшее снижение квот, а избыточное предложение с рынка не уходит. Более того, добыча в Ливии, Нигерии, России продолжает расти, а автомобильный сезон в США пока никак не увеличил спрос на бензин, его запасы сильно не снижаются. Российский рубль сегодня в первой половине дня немного отвоевал позиции и стабилизировался вблизи отметки 59.2 рубля за доллар. Среднесрочно доллар держит путь к отметке 61. "Во второй половине выйдет большой массив данных по американской экономике, которые могут изменить настрой участников рынка в худшую сторону, хотя фактор закрытия месяца, квартала и полугодия скорее перевесит и американские индексы закроют день в плюсе. Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но индикатор ещё вчера вплотную приблизился к первому уровню сопротивления вблизи 1910 пунктов и оттолкнулся от него. Поводов и драйверов для пробоя этого уровня пока нет, поэтому в любой день продажи могут возобладать. Покупать сегодня ничего не стоит, тем более, учитывая фактор пятницы", - заключает В. Олейник.
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