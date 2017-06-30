Sberbank CIB понизил прогноз цены нефти до $50 в среднем за IV квартал 2017г

Недавно сформировавшийся нисходящий тренд на нефтяном рынке, скорее всего, сохранится надолго, считает стратег Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

Как отмечается в обзоре инвестбанка, хотя эксперт и ожидает некоторого восстановления нефтяных котировок с текущих уровней к концу года, он понизил прогноз стоимости нефти марки Brent с $58 до $50 в среднем за IV квартал 2017 года.

"Мы полагаем, что цена нефти начнет стабильно расти только тогда, когда инвесторы увидят наряду с сокращением добычи снижение экспорта из стран ОПЕК и уменьшение запасов углеводородного сырья", - пишет М.Шейбе.

Поскольку основным источником затоваривания глобального рынка нефти являются США, успех усилий ОПЕК по сокращению добычи по-прежнему в значительной степени зависит от Соединенных Штатов. Как ожидает аналитик, сокращение запасов нефти в США летом все же ускорится, причиной чему станут снижение импорта из стран ОПЕК и рост экспортных поставок.

"После того как в ноябре 2016 года было объявлено о сокращении добычи, хедж-фонды проявили чрезмерный оптимизм. Когда же цены застряли на одной точке и практически не менялись на протяжении двух месяцев, управляющие фондами потеряли терпение и начали закрывать длинные позиции, что спровоцировало падение нефтяных котировок. Однако мы ожидаем, что продление срока действия соглашения о сокращении добычи и уменьшение экспорта из стран ОПЕК к сентябрю приведут к существенному сокращению запасов в странах ОЭСР, что будет способствовать новому ралли на нефтяном рынке", - говорится в обзоре.

Как считает М.Шейбе, ситуация с предложением на глобальном рынке в целом ясна, в то же время перспективы роста спрос по-прежнему под вопросом.

"С точки зрения увеличения спроса ключевыми странами являются Китай и Индия, и они в некоторой степени продолжат определять ребалансировку рынка в этом году. По нашему мнению, эти страны, а также участники ОЭСР, скорее всего, оправдают ожидания, но сейчас более реалистичным на второе полугодие представляется сценарий умеренного роста спроса", - пишет эксперт.

В результате более быстрого, чем ожидалось, роста добычи в США, Ливии, Нигерии и Бразилии цена Brent опустилась ниже $50 за баррель. И хотя рост добычи в этих странах, по нашим прогнозам, продолжится, его не хватит для того, чтобы остановить ребалансировку рынка, считает эксперт.