Рубль в пятницу укрепляется к доллару на фоне роста нефтяных котировок - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу утром пытается отыграть вчерашние потери, укрепляясь к доллару на фоне роста нефтяных котировок, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Национальная валюта чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на снижение продаж экспортной выручки и слабый спрос на российские ОФЗ, однако в течение дня может оказаться под влиянием волатильных денежных потоков последних торгов квартала. «Черное золото» продолжает дорожать, отыгрывая сокращение запасов в США; кроме того, инвесторы рассчитывают на спад активности американских сланцевых компаний. Впрочем, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными в условиях глобального переизбытка сырья. Стоит учитывать, что страны, не вошедшие в глобальный пакт ОПЕК, продолжают наращивать производство: так, нефтедобыча Ливии, по информации Bloomberg, превысила 900 тыс. баррелей в сутки, а в ближайшие дни приблизится к 1 млн баррелей. Неблагоприятное воздействие на рубль может оказать напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона. Как стало известно, Сенат США решил технические вопросы, которые задерживали одобрение нового пакета антироссийских санкций. Между тем, сопротивление со стороны Палаты представителей может привести к новым задержкам принятия документа".