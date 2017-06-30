Ждем разворот вниз с целью 1800 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок демонстрирует невыразительную динамику на спокойном внешнем фоне, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Фьючерсы на американские индексы остаются вблизи значений вчерашнего закрытия, нефть перед экспирацией месячных фьючерсов прибавляет 1%. Реакция сырьевых бумаг на ее динамику слабая. Хуже рынка акции отдельных компаний металлургического сектора, на мой взгляд, они снижаются в рамках нормальной технической коррекции, которая может продлиться до конца следующей недели. Растут бумаги ФСК и некоторые другие акции электроэнергетики, это также связано с техническими факторами. Закрытие рынка ожидаю в коридоре 1880–1900 п. по индексу ММВБ. На денежном рынке ощущается недостаток ликвидности, связанный с отчетной датой, и это привело к росту ставки на 0,25 п.п. по сравнению с предыдущим днем, но ситуация не вызывает беспокойства. Она даже не отразилась на валютном рынке — спрос на валюту низкий. Я ожидаю, что USD/RUB сегодня закроется в диапазоне 59–59.50. На следующей неделе решающее влияние на рынок будут оказывать новости из США, подготовка к саммиту G20 и динамика нефти после экспирации фьючерсов. Возможно, мы увидим разворот вниз с целью 1800 п. по индексу ММВБ, поскольку на биржах в США перед началом сезона отчетности возможна фиксация прибыли, что приведет к снижению на 1–2 %. При этом единой динамики акции не продемонстрируют. По всей видимости, хуже рынка будут бумаги металлургических компаний, а лучше — акции энергетики".