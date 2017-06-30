BofA-ML снизил рейтинг акций Polymetal до "держать" и оценку на 27%

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 13 фунтов стерлингов до 9,5 фунта стерлингов за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Эксперты отмечают, что есть риск снижения дивидендов Polymetal из-за относительно высоких капзатрат в текущем году, что разочарует рынок. По мнению аналитиков инвестбанка, акции Polymetal в настоящее время справедливо оценены рынком, поэтому они дали рекомендацию "держать" для этих бумаг.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 10,18 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет 8,7 фунта стерлингов за штуку.