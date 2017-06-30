Рынок акций РФ после негативного старта вернулся к росту вслед за нефтью

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу вернулся к росту вслед за нефтью, индекс ММВБ поднялся к 1890 пунктам.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1887,9 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1002,42 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар просел до 59,33 рубля (-0,1 рубля).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%).

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

На проходящем в пятницу годовом собрании акционеров председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что концерн за первое полугодие 2017 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4%, или на 10,5 млрд кубометров. А.Миллер также заявил, что "Газпром" (MOEX: GAZP) и китайская CNPC "в ближайшие дни" выйдут на точный срок начала поставок российского природного газа по газопроводу "Сила Сибири". Как сообщалось, по условиям контракта поставки должны начаться в период с мая 2019 по май 2021 года, продавец и покупатель начали консультации по сужению контрактного окна.

Индексы в США в четверг показали максимальное снижение с мая на фоне статданных по экономике США и корпоративных новостей. В США оценка роста ВВП за первый квартал была пересмотрена с повышением до 1,4%, тогда как не ожидалось изменений с уровня 1,2%.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов вслед за США. Япония упала на 1% на фоне роста иены, что является плохим фактором для прибылей японских экспортеров.

Кроме того, участники фондового рынка Японии реагируют на макроэкономические статданные. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания, ключевой показатель инфляции в Японии, в мае выросли на 0,4%, рекордными темпами с марта 2015 года. Безработица в стране подскочила в мае до 3,1% с 2,8% в апреле, промпроизводство выросло на 6,8% в годовом выражении, а строительство новых домов снизилось на 0,3% против ожидавшегося падения на 0,7%.

Между тем, в Европе динамика индексов смешанная (FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 растут на 0,1-0,4%), и дорожает седьмую сессию подряд нефть - цены достигли максимума за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $48,02 за баррель (+0,8% и +0,2% в четверг), августовская цена WTI - $45,3 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне).

Ранее инвесторов обрадовали новости о сокращении производства нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки за прошлую неделю. Однако отраслевые эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана "Синди".

Societe Generale в четверг резко ухудшил прогнозы цен для Brent и WTI, Goldman Sachs - для WTI. Аналитики встревожены ростом добычи в США, Нигерии, предупреждая, что из-за него восстановление равновесия спроса и предложения на рынке займет больше времени и может потребовать дополнительных усилий ОПЕК+.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индексы в США просели из-за закрытия инвесторами длинных позиций по акциям высокотехнологических компаний, таких как Apple и Microsoft. Последние выглядят "перегретыми", и похоже, что более масштабная коррекция вниз не за горами.

Тем временем нефтяные котировки продолжают расти, на следующей неделе возможно увеличение стоимости барреля Brent до $50. На этом фоне растет российский фондовый рынок, индекс РТС может прибавить в пределах 1%. Из акций к покупкам можно по-прежнему рекомендовать бумаги металлургов ("Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK), "Северсталь"), а также "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Роснефти", все они демонстрируют уверенный восходящий тренд.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, главным фактором для российского рынка является саммит G20 7-8 июля, где возможна встреча президентов США и России. Это событие будет центральным фактором для российских инвесторов в принятии решений на следующей неделе. В связи с этим ожидается подъем российских индексов в преддверии встречи президентов.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынки охватывают новые опасения, связанные с тем, что ведущие центробанки мира приступают к постепенной нормализации (ужесточению) денежно-кредитной политики. Как следствие, финансовый сектор и защитные активы растут, тогда как в отраслях, ориентированных на внутреннее потребление, наблюдается падение котировок.

Появившаяся информация о том, что президенты России и США все-таки собираются встретиться во время саммита "большой двадцатки", довольно интересна, однако она не произвела особого впечатления на рынок. В пятницу в Великобритании выйдут данные о ВВП, также в Европе будет обнародован индекс потребительских цен по странам еврозоны, а в США ожидаются информация о доходах и расходах населения, Чикагский индекс PMI и данные Мичиганского университета по настроениям потребителей. Нефтяной рынок ждет еженедельной статистики Baker Hughes, а также данных Управления энергетической информации США по нефтедобыче и экспортным поставкам углеводородного сырья. В понедельник, до открытия торгов на "Московской бирже", в Японии выйдет обзор Tankan.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рост бумаг угольщиков и металлургов происходит на фоне резкого повышения цен на уголь и железную руду в Китае. Бумаги "Роснефти" в пятницу торгуются на бирже уже без дивидендов (5,98 рубля на акцию). Похоже, что коррекция к падению с начала января по середину июня завершается. Во всяком случае, больших идей нет, и очередные усилия американских законодателей сводят на нет возможные позитивные ожидания, связанные со встречей президентов РФ и США в рамках G20.

Нефть вновь пытается расти за счет слабого доллара и улучшения показателей деловой активности в Китае. Между тем, котировки растут уже седьмую сессию подряд. Основным поводом для такой полосы роста стала техническая коррекция, которая в среду подогрелась статистикой снижения производства в США. Между тем, негатива на рынке достаточно: источники в Ливии сообщают, что производство приблизилось к 1 млн б/с, а инвестбанки начали ухудшать свои прогнозы. Например, Societe Generale ожидает, что в третьем квартале американская нефть WTI будет стоить около $47,5 за баррель, вместо прежнего прогноза $55 за баррель.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в США в течение торгов накануне индикатор страха VIX поднимался на 50% - последний раз такой всплеск волатильности наблюдался в середине мая, когда рынок будоражили заявления экс-главы ФБР, которые могли привести к отстранению действующего президента США от власти. Сейчас снижение рынка было не спровоцированным, а естественным. Хотя не стоит забывать о сделанных ранее представителями ФРС предупреждениях о сложившейся высокой стоимости активов на рынках.

Американский рынок акций выглядит дорого. При этом закладываемые в оценку акций высокие темпы роста выручки, особенно для компаний технологического сектора, могут выглядеть чрезмерно смелыми. Hi-tech был в лидерах падения в США. Банковские бумаги смогли противостоять общерыночному снижению, продолжив рост на утверждении планов более щедрых выплат акционерам.

Тем не менее, неожиданно сильные данные по экономике Китая должны оказать поддержку сырьевым рынкам. Для нефти Brent на подходе к $48 за баррель стоит ожидать нарастания сопротивления "медведей". Аналогичная ситуация вероятна и на подходе индекса ММВБ к 1900 пунктам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу выросли акции АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+10,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2%).

Подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-13%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,118 млрд рублей (из них 1,383 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).