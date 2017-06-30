Рубль дешевеет, несмотря на дорожающую нефть - Банк "Зенит"

"Валютные торги четверга завершились очередным ослаблением рубля, - напоминают эксперты банка "Зенит". - Несмотря на повышение нефтяных цен в течение дня до $48 долл. за барр., российская валюта продолжила дешеветь, попутно отыгрывая продолжающееся ослабление доллара на форекс. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.43 руб. (+23 коп.), курс евро – 67.95 руб. (+56 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил дешеветь к евро, отыгрывая неожиданно уверенные заявления глав ЕЦБ и Банка Англии, сделанных накануне во вторник. По итогам дня основная валютная пара выросла еще на 0.6 пп до $1.1440. Уверенность рынков в ужесточение денежно-кредитной политики основными Центробанками в среднесрочной перспективе приводит к снижению интереса к высокодоходным валютам. Рубль, некогда находившийся в числе лидеров среди наиболее доходных валют, в июне принес инвесторам отрицательный керри – чуть более 4%. Стоит отметить, что такая участь постигла далеко не все сопоставимые валюты. Так, лидер роста – мексиканский песо принес керри-трейдерам доход за месяц в 3.8%, канадский доллар – 3.5%. Тем не менее, убыточный в рамках спекулятивных стратегий рубль пока выглядит достаточно уверенно, нерезиденты не спешат выходить из рублевых активов, ожидая продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ".