Отток капитала из акций РФ за неделю существенно снизился и составил $0,4 млн - EPFR

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 22 по 28 июня 2017 года составил $0,4 млн против $181 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, по данным EPFR, за отчетный период активные фонды вывели из акций РФ $29,4 млн, а пассивные фонды пополнились на $29,1 млн.

Аналитики Sberbank Investment Research Коул Эйксон отмечает в обзоре, что, как и раньше, негативную динамику движения капитала в акциях РФ в основном снова обеспечили фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), с 22 по 28 июня из них было выведено $82,8 млн, при этом $43,1 млн пришлось на пассивные фонды. В то же время через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за отчетный период в российские акции пришло $83,6 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

Приток инвестиций в развивающиеся рынки в целом за отчетную неделю составил $1,9 млрд, что лишь немногим ниже показателя предыдущей недели - $2,2 млрд, говорится в обзоре.