На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 30 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились рекордными темпами с мая по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по экономике США и новости компаний. Оценка роста ВВП США в первом квартале 2017 года была повышена министерством торговли до 1,4% в пересчете на годовые темпы по сравнению с предыдущей оценкой, составлявшей 1,2%. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали подтверждения предыдущего показателя. Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. и составило 244 тыс. Эксперты ожидали повышения показателя до 243 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активное снижение в пятницу, инвесторы реагируют на рекордное за полтора месяца снижение рынков акций в США. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific в ходе торгов снизился на 0,5%. В первом полугодии индикатор подскочил на 15%, что является лучшей динамикой с 2009 года. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,98%. На японский рынок негативно влияет дорожающая иена - к 8:33 МСК валюта подорожала к доллару США на 0,2%, до 111,96 иены за доллар, что является плохим фактором для прибылей японских экспортеров.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,5%, новозеландский NZX50 - на 1%, индийский S&P BSE Sensex 30 - на 0,25%. По данным Государственного статистического управления Китая, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце вырос до 51,7 пункта с майских 51,2 пункта. Индикатор уже 11 месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали снижения PMI в июне до 51 пункта. Между тем PMI в сфере услуг КНР в июне увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее.

Вместе с тем нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу седьмую сессию подряд, завершив торги накануне на самых высоких отметках за две недели. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК поднялась на 0,63% - до $47,93 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась на 0,67% - до $45,23 за баррель. Ранее на этой неделе инвесторов обрадовали новости о сокращении производства нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки за прошлую неделю. Однако отраслевые эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана "Синди".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 34,535 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 20,942 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 514,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+0,31%), "Бинбанк БО-05" (+0,21%) и "ГТЛК БО-08" (+0,2%), а в лидерах снижения - "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,7%), "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-0,3%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей в размере 11,15% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов. Дата погашения бумаг - 3 июля 2018 года. Сбор заявок проходил 29 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 июля. В предыдущий раз Бинбанк размещал облигации 15 июня, выпустив трехлетние биржевые бонды серии БО-П03 объемом также 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Купоны - годовые.

ПАО "Волга Капитал" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта. Помимо купона, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе. Ориентир коэффициента участия составляет 10%, что соответствует дополнительному доходу на уровне 2,5% в год, исходя из текущей конъюнктуры рынка. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня. Техническое размещение 5-летнего выпуска назначено на 3 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) утвердил выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 на 500 млн рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, срок обращения бумаг составит немногим больше года (399 дней). Как сообщалось, банк 20 июня начал размещение бондов серии БО-001Р-01 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых. Срок обращения бумаг - до 20 июля 2018 года. Обе серии бумаг выпущены в рамках программы биржевых бондов банка серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - также 10 лет.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 16-17-го купонов облигаций серии БО-43 в размере 8,6% годовых (21,44 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 9,85% годовых. По выпуску 11 июля предстоит оферта.

Банк "Держава" определил ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,25% годовых (25,84 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставка текущего 16-го купона - 11,25% годовых. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 июля 2017 года.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, в рамках оферты приобрел 3 млн облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил выпуск в полном объеме. Банк разместил 10-летние облигации БО-01 объемом 3 млрд рублей в июне 2014 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,55% годовых. Предусмотрена оферта с исполнением 7 июня 2019 года.