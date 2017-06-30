Рубль почти не изменился к доллару и евро на открытии торгов в пятницу

Москва. 30 июня. Доллар США немного понижается, евро слегка повышается при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль лишь чуть-чуть укрепляется к бивалютной корзине на фоне незначительного роста нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,36-59,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,4 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,96 руб./EUR1 (+0,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 1,2 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,45 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 45,82 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к бивалютной корзине при открытии торгов в пятницу на фоне небольшого повышения нефтяных цен. Участники торгов не стремятся открывать позиции по рублю в последний день месяца и квартала, предпочитая дождаться новых сигналов, в том числе с рынка энергоносителей, способных повлиять на его дальнейшую динамику.

Нефть лишь немного дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу, завершив торги накануне на самых высоких отметках за две недели. Это седьмая сессию подряд, когда цены на нефть растут. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,36% - до $47,8 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,4% - до $45,11 за баррель.

Ранее на этой неделе инвесторов обрадовали новости о сокращении производства нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки за прошлую неделю. Однако отраслевые эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана "Синди".