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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня 1880-1900 п. - КИТ Финанс Брокер
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30 июня 2017 года 10:16
Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня 1880-1900 п. - КИТ Финанс Брокер
Настроения на внешних площадках носят смешанный характер, констатирует ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Американский рынок накануне закрылся снижением основных фондовых индексов. Нефтяные котировки умеренно растут, нефть марки Brent оценивается в $47,7 за баррель. Индекс ММВБ вчера коснулся уровня 1900 п., но сил закрепиться не хватило. Ожидаемый диапазон для индекса на сегодня 1880-1900 п. Из сегодняшних корпоративных событий эксперт отмечает следующие: Юнипро сегодня последний день торгуется с дивидендами. Выплаты акционерам за 2016 г. составят 0,093676 руб., плюс будут выплачены дивиденды за 1 кв. 2017 г. в размере 0,017349 руб. Кроме того, ВТБ представит финансовые результаты за 5 мес. 2017 г., а наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов. Сегодня ГОСА пройдет в Газпроме, Алросе, и Мечеле. Положительное решение акционеров о выплате дивидендов поддержит рост бумаг. Далее, дивидендный сезон на локальной рынке акций войдет в свою финальную часть - к периоду дивидендных отсечек. Кто еще не успел купить дивидендные акции, есть шанс успеть в уходящий поезд. Стоимость нефти марки Brent на вчерашних торгах протестировала отметку $48 за баррель, но к закрытию растеряла практически весь дневной прирост. Рост нефтяных котировок продолжается шесть торговых сессий подряд, а цены выросли до локальных максимумов за последние две недели. Сегодня на динамику рынка нефти во второй половине дня окажут влияние данные по количеству буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск.)
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30 июня 2017 года 10:59
Американский рынок акций вчера был выведен из спокойствия. На фоне почти 1.5%-ного падения фондового индекса в течение торговой сессии «индикатор страха» - VIX – подскочил на 50%, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Последний раз такой всплеск волатильности наблюдался в середине... читать дальше
.30 июня 2017 года 10:38
"Российский валютный рынок продолжает консолидацию в диапазоне 59.0-59.5 по USD/RUB, что соответствует локально спавшему градусу напряжения как на нефтяном рынке, так и в геополитической сфере. На текущих отметках, рубль выглядит для нас более здраво оцененным, чем в апреле-мае, когда национальная... читать дальше
.30 июня 2017 года 10:24
Москва. 30 июня. Доллар США немного понижается, евро слегка повышается при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль лишь чуть-чуть укрепляется к бивалютной корзине на фоне незначительного роста нефтяных цен. читать дальше
.30 июня 2017 года 10:10
Москва. 30 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.30 июня 2017 года 09:58
"Американские фондовые индексы вчера резко снизились, основная причина этого – закрытие инвесторами длинных позиций по акциям высокотехнологических компаний, таких как Apple и Microsoft. Последние выглядят «перегретыми», похоже более масштабная коррекция вниз не за горами. Тем временем нефтяные... читать дальше
.30 июня 2017 года 09:55
По итогам торгов четверга индекс ММВБ составил 1881,04 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1000,45 пункта (-0,2%). В пятницу аналитики рассчитывают на сдержанное снижение российских акций. читать дальше
.30 июня 2017 года 09:48
Фондовые индексы США завершили сессию в четверг рекордным падением за месяц. Азиатские фондовые индексы падают вслед за рынком США. Цены на нефть поднялись до максимума за 2 недели, Brent у $47,7 за баррель. читать дальше
.30 июня 2017 года 09:37
В ближайшей перспективе вернуть Brent к росту сможет разве что дальнейшее ослабление доллара - eToro
Накануне нефть сорта Brent коснулась 2-недельного максимума в районе 48,25, но не смогла отстоять психологическую отметку 48 и закрылась с понижением после пяти дней скромного подъема, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Эффект от... читать дальше
.30 июня 2017 года 09:17
езультирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе... читать дальше
.30 июня 2017 года 09:10
В четверг в начале торгов настрой на рынке оставался оптимистичным, комментирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Ранее сообщения о сокращении добычи нефти в США вызвали повышение котировок фьючерсов на энергоносители, что способствовало усилению спроса в сырьевом секторе на рынке акций.... читать дальше
.30 июня 2017 года 09:05
Минувший день завершился в минусе (индекс ММВБ -0,58%, 1881 пункт), отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. В течение четверга индекс протестировал отметку 1900, после чего развернулся вниз. Продажи около 1900 пунктов эксперт рассматривает как укладывающиеся в... читать дальше
.29 июня 2017 года 19:54
Москва. 29 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине, следуя за нефтью, растерявшей значительную часть дневного прироста. читать дальше
.29 июня 2017 года 19:50
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в четверг просел к 1880 пунктам по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Европы и США, некоторую поддержку оказали умеренное ослабление рубля и выросшая нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 18:44
Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.29 июня 2017 года 17:59
БКС открыл новую торговую идею "покупать Газпром", которая может принести 15% дохода на горизонте 2-3 месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею "покупать акции "Газпрома", которая может обеспечить доходность не менее 15% на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре ФГ. "С корректировкой на уже утвержденные акционерами дивиденды в размере 8,04 рубля на акцию за 2016 год, котировки... читать дальше
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