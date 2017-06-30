Индекс РТС сегодня прибавит до 1% - "Алор Брокер"

"Американские фондовые индексы вчера резко снизились, основная причина этого – закрытие инвесторами длинных позиций по акциям высокотехнологических компаний, таких как Apple и Microsoft. Последние выглядят «перегретыми», похоже более масштабная коррекция вниз не за горами. Тем временем нефтяные котировки продолжают расти, в пятницу утром цена смеси Brent прибавляет 0,6%, достигая отметки 47,9 доллара за баррель. На следующей неделе возможно увеличение стоимости барреля до 50 долларов. На этом фоне российский фондовый рынок подрастет, индекс РТС сегодня прибавит 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 59,1 и 67,7 доллара соответственно. На динамику торгов окажут влияние данные по потребительским ценам в Еврозоне, которые выйдут в 12:00 мск. Из акций к покупкам можно по-прежнему рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК, Северстали), а также Алросы и Роснефти, все они демонстрируют уверенный восходящий тренд", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.