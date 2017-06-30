Утренние прогнозы: на рынке акций доминируют "медвежьи" настроения

По итогам торгов четверга индекс ММВБ составил 1881,04 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1000,45 пункта (-0,2%). В пятницу аналитики рассчитывают на сдержанное снижение российских акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фондовые индексы вчера резко снизились, основная причина этого – закрытие инвесторами длинных позиций по акциям высокотехнологических компаний, таких как Apple и Microsoft. Последние выглядят «перегретыми», похоже более масштабная коррекция вниз не за горами. Тем временем нефтяные котировки продолжают расти, в пятницу утром цена смеси Brent прибавляет 0,6%, достигая отметки 47,9 доллара за баррель. На следующей неделе возможно увеличение стоимости барреля до 50 долларов. На этом фоне российский фондовый рынок подрастет, индекс РТС сегодня прибавит 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 59,1 и 67,7 доллара соответственно. На динамику торгов окажут влияние данные по потребительским ценам в Еврозоне, которые выйдут в 12:00 мск. Из акций к покупкам можно по-прежнему рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК, Северстали), а также Алросы и Роснефти, все они демонстрируют уверенный восходящий тренд".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47.7 за баррель, демонстрируя повышенную волатильность в преддверии экспирации и перетока торговой активности в сентябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1880 пунктов по индексу ММВБ, предполагаем увидеть продолжение его колебаний вблизи достигнутых уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих корпоративных событий".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Торги в России начнутся предположительно сдержанным снижением котировок. В настоящий момент мы отдаем предпочтение новым попыткам вернуться к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ, которые стоит использовать для покупок. В следующие недели рассчитываем на преодоление 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ с ориентиром 2050-2100. Текущую ситуацию рассматриваем как отработку “боковика” 1800-1900 в рамках формирования “дна”. Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется преимущественно в минусе. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. На мировых фондовых площадках наметилось повышение волатильности (индекс VIX, рассчитываемый CBOE, вчера повысился с 10.0 п. до 11.4 п., в течение дня значение превышало 15 пунктов), что подразумевает усиление рисков и, соответственно, возможность сокращения спроса на развивающихся рынках. На валютном рынке курс доллар может получить некоторую поддержку в качестве «защитной валюты», возможно повышение волатильности по паре доллар-рубль".