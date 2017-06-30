Фондовые рынки падают, нефть подорожала

Фондовые индексы США завершили сессию в четверг рекордным падением за месяц. Азиатские фондовые индексы падают вслед за рынком США. Цены на нефть поднялись до максимума за 2 недели, Brent у $47,7 за баррель.

Американские фондовые индексы опустились рекордными темпами с мая по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные по экономике США и новости компаний.

Как сообщалось, оценка роста ВВП США в первом квартале 2017 года была повышена министерством торговли до 1,4% в пересчете на годовые темпы по сравнению с предыдущей оценкой, составлявшей 1,2%. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали подтверждения предыдущего показателя.

Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. и составило 244 тыс. Эксперты ожидали повышения показателя до 243 тыс.

Наибольшее падение накануне продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний. Цена акций Microsoft снизилась на 1,9%, Alphabet (материнская структура Google) - на 2,4%, Apple - на 1,5%.

Как стало известно в четверг, американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance Inc. и конкурирующая Rite Aid Corp. приняли решения отказаться от слияния, сумма которого оценивалась в $17,2 млрд. Сделка была отменена из-за давления регуляторов.

Вместе с тем Walgreens согласилась купить у Rite Aid 2 тыс. 186 аптек за $5,18 млрд.

Акции Rite Aid рухнули на 26,5%, капитализация Walgreens увеличилась на 1,6%. Цена бумаг конкурирующей Fred's Inc упала на 22%.

Цены бумаг крупнейших американских банков выросли после того, как Федеральная резервная система (ФРС) утвердила планы относительно выплаты дивидендов и выкупа акций всех банков, входящих в ее особый список, по итогам второго раунда стресс-тестов.

Котировки акций Citigroup увеличились на 2,8%, Goldman Sachs - на 0,5%, JPMorgan Chase - на 1,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 29 июня понизился на 167,58 пункта (0,78%) и составил 21287,03 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 20,99 пункта (0,86%) - до 2419,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 90,06 пункта (1,44%) и составил 6144,35 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют активное снижение в пятницу, инвесторы реагируют на рекордное за полтора месяца снижение рынков акций в США.

Американские индексы накануне опустились на 0,8-1,4%, наибольшее падение продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific в ходе торгов снизился на 0,5%. В первом полугодии индикатор подскочил на 15%, что является лучшей динамикой с 2009 года.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,2%, впервые за две недели опустившись ниже 20 тыс. пунктов; более широкий Topix снижается на 1,1%.

На японский рынок негативно влияет дорожающая иена - к 8:33 МСК валюта подорожала к доллару США на 0,2%, до 111,96 иены за доллар, что является плохим фактором для прибылей японских экспортеров.

Кроме того, участники фондового рынка Японии реагируют на макроэкономические статданные.

Как стало известно в пятницу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания, ключевой показатель инфляции в Японии, в мае выросли на 0,4%, рекордными темпами с марта 2015 года.

Вместе с тем безработица в стране подскочила в мае до 3,1% с 2,8% в апреле, промпроизводство выросло на 6,8% в годовом выражении, а строительство новых домов снизилось на 0,3% против ожидавшегося падения на 0,7%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

По данным Государственного статистического управления Китая, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце вырос до 51,7 пункта с майских 51,2 пункта. Индикатор уже 11 месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали снижения PMI в июне до 51 пункта.

Между тем PMI в сфере услуг КНР в июне увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее.

Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,5%, новозеландский NZX50 - на 1%, индийский S&P BSE Sensex 30 - на 0,25%.

"Уходящее полугодие оказалось благоприятным для азиатских акций, и некоторые инвесторы фиксируют прибыль в ожидании вероятного повышения ставки в США", - говорит старший аналитик BDO Bank Джонатан Равелас.

Акции Hitachi Metals растут на 2,6% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации по ним.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу седьмую сессию подряд, завершив торги накануне на самых высоких отметках за две недели.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на 29 центов (0,61%) - до $47,71 за баррель. Торги по августовскому контракту завершаются в пятницу, более активный сентябрьский фьючерс подорожал до $47,90 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,28 (0,62%) - до $45,21 за баррель.

В четверг Brent поднялась на $0,11 (0,2%), до $47,42 за баррель, WTI - на $0,19 (0,4%), до $44,93 за баррель.

Ранее на этой неделе инвесторов обрадовали новости о сокращении производства нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки за прошлую неделю. Однако отраслевые эксперты отмечают, что вскоре добыча вернется к росту, поскольку снижение было связано в числе прочего с воздействием тропического урагана "Синди".

Societe Generale в четверг резко ухудшил прогнозы цен для Brent и WTI, Goldman Sachs - для WTI. Аналитики встревожены ростом добычи в США, Нигерии, предупреждая, что из-за него восстановление равновесия спроса и предложения на рынке займет больше времени и может потребовать дополнительных усилий ОПЕК+.

С начала месяца по 29 июня включительно нефть Brent подешевела на 5,7%, WTI - на 6,9%.