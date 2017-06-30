В ближайшей перспективе вернуть Brent к росту сможет разве что дальнейшее ослабление доллара - eToro

Накануне нефть сорта Brent коснулась 2-недельного максимума в районе 48,25, но не смогла отстоять психологическую отметку 48 и закрылась с понижением после пяти дней скромного подъема, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Эффект от благоприятного отчета Минэнерго США улетучился, и актив вернулся к фундаменту, который по-прежнему оставляет желать лучшего.

По мнению эксперта, пока на рынке черного золота нет значимых новостных поводов, игроки могут позволить себе поразмыслить над перспективами сырьевого сегмента. Недавние невнятные разговоры о том, что ОПЕК может пойти на дополнительные меры не оказали заметного влияния на поведение цен, да и сами интервенции, нужно признать, были скудными. Более того, чтобы у рынка не возникало лишних иллюзий, некоторые представители картеля четко дали понять, что не планируют увеличивать масштабы сокращения добычи.

Впрочем, даже если эта тема снова получит развитие, сложно себе представить, как будет осуществляться эта инициатива. Во-первых, нет никакой уверенности в том, что экспортеры пойдут на дополнительные жертвы, которые, судя по низкой эффективности действий ОПЕК, бессмысленны. Во-вторых, камнем преткновения станет вопрос распределения ограничений между странами.

"Если в среднесрочной перспективе цены не смогут самостоятельно развить подъем, наиболее оптимальным вариантом станет обращение к Ливии и Нигерии с просьбой хотя бы частично поучаствовать в сделке и ограничить темпы наращивания объемов производства, - полагает П. Салас. - Но двум освобожденным от обязательств странам явно не понравится эта идея. В ближайшей перспективе вернуть Brent к росту сможет разве что дальнейшее ослабление доллара, но без дополнительных драйверов этот фактор поддержки будет совсем незначительным. В начале следующей недели тон котировкам зададут данные Baker Hughes. Если число действующих буровых прервет 23-недельную череду роста, актив уверенно вернется выше уровня 48".