Первое полугодие для индекса ММВБ самое слабое за 15 лет - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $47.7 за баррель, демонстрируя повышенную волатильность в преддверии экспирации и перетока торговой активности в сентябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается экспертом в районе 1880 пунктов по индексу ММВБ, предполагается увидеть продолжение его колебаний вблизи достигнутых уровней под влиянием сдвигов внешнего фона и происходящих корпоративных событий.

Рынок акций РФ в четверг снизился, отмечает эксперт ИФК. Индекс ММВБ потерял 0.58% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Сегодня индекс ММВБ закроет 1-ое полугодие, которое окажется для него самым слабым за последние 15 лет. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.24%) вчера просел чуть меньше в контексте отмечавшегося небольшого укрепления позиций рубля к доллару США. По мнению О. Шагова, внутридневная динамика российского фондового рынка сегодня продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить собрания акционеров «Алроса», «Мегафона», «Башнефти», «Мечела», «Россетей», «Газпрома», а также экс-дивидендную дату для акций «Роснефти» и решение «МосБиржи» по выплате промежуточных дивидендов.