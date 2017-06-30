Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

В четверг в начале торгов настрой на рынке оставался оптимистичным, комментирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Ранее сообщения о сокращении добычи нефти в США вызвали повышение котировок фьючерсов на энергоносители, что способствовало усилению спроса в сырьевом секторе на рынке акций. Кроме того, ослабление доллара США, наметившееся на мировом валютном рынке, повысило сравнительную привлекательность рублевых активов. Однако во второй половине дня действие последнего фактора сократилось, поскольку данные по экономике США оказали поддержку доллару (оценка темпов роста ВВП за первый квартал текущего года была неожиданно изменена с 1.2% в годовом выражении до 1.4%). В итоге индекс РТС вернулся к отметке 1000 пунктов, изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. Башнефть (BANE) выросла на 2.7%, НЛМК (NLMK) – на 1.9%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.5%. Тем временем акции Северстали (CHMF) подешевели на 1.3%, Сбербанка (SBER) – на 1.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.8% - 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в минусе, на азиатских фондовых площадках также наблюдается коррекция вниз.

"Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. На мировых фондовых площадках наметилось повышение волатильности (индекс VIX, рассчитываемый CBOE, вчера повысился с 10.0 п. до 11.4 п., в течение дня значение превышало 15 пунктов), что подразумевает усиление рисков и, соответственно, возможность сокращения спроса на развивающихся рынках. На валютном рынке курс доллар может получить некоторую поддержку в качестве «защитной валюты», возможно повышение волатильности по паре доллар-рубль", - резюмирует эксперт ИФ "Олма".