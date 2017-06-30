Торги в России начнутся предположительно сдержанным снижением котировок - Инвестиционная палата

Минувший день завершился в минусе (индекс ММВБ -0,58%, 1881 пункт), отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. В течение четверга индекс протестировал отметку 1900, после чего развернулся вниз. Продажи около 1900 пунктов эксперт рассматривает как укладывающиеся в схему формирования “дна”. Таким образом, итоги дня оцениваются больше как нейтральные.

"Торги в России начнутся предположительно сдержанным снижением котировок, - прогнозирует А. Волынский. - В настоящий момент мы отдаем предпочтение новым попыткам вернуться к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ, которые стоит использовать для покупок. В следующие недели рассчитываем на преодоление 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ с ориентиром 2050-2100. Текущую ситуацию рассматриваем как отработку “боковика” 1800-1900 в рамках формирования “дна”. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется преимущественно в минусе. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.