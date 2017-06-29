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29 июня 2017 года 19:50

Рынок акций РФ просел к 1880п по ММВБ на фоне снижения Европы и США

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в четверг просел к 1880 пунктам по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Европы и США, некоторую поддержку оказали умеренное ослабление рубля и выросшая нефть.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1881,04 пункта (-0,6%, максимум дня - 1902,8 пункта), индекс РТС - 1000,45 пункта (-0,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 59,24 рубля (+0,04 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,9%), "Мосбиржи" (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3% и +3,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%, до 0,1697 рубля).

Акции ФСК подскочили на новостях о дивидендах: акционеры на годовом собрании в четверг проголосовали за выплату дивидендов за 2016 год в сумме 18,18 млрд рублей (при прибыли в 106,07 млрд рублей), или 0,0142663525 рубля на акцию, а также за выплату дивидендов за первый квартал 2017 года в размере 0,0011164730 рубля на акцию.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам второго раунда стресс-тестов одобрила планы выплаты дивидендов и выкупа акций всех 34 банков, подвергшихся тестированию. Фининституты намерены направить на поощрение акционеров самые существенные за несколько лет суммы. Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов.

В Азии в четверг преобладал рост индексов, но в Европе настроения к вечеру испортились (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,5-1,9%), также снижается Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,8%) и растеряла часть роста нефть.

В США оценка роста ВВП за первый квартал была пересмотрена с повышением до 1,4%, тогда как изменений с уровня 1,2% не ожидалось.

На нефтяном рынке цены растут шестую сессию подряд, поддержку "нефтебыкам" оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели. Эксперты, однако, отмечают, что сокращение производства нефти в стране связано с последствиями тропического шторма "Синди", обрушившегося на Мексиканский залив, и поэтому является временным.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $47,79 за баррель (+0,5% и +1,4% в среду), августовская цена WTI - $45,04 за баррель (+0,7% и +1,1% накануне).

Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,25 млн б/с. Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 2,25-3,25 млн баррелей.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства в четверг, на котором рассматривался макропрогноз на 2018-2020 годы, заявил, что на сырьевом рынке в настоящее время наблюдается высокая волатильность, Ливия Нигерия и США активно наращивают добычу, поэтому предпосылка сохранения базового прогноза по цене на нефть в $40 за баррель в реальном выражении обоснована.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций скорректировался вниз после двух дней роста по ММВБ.

Основным фактором поддержки для российских активов выступает дорожающая уже шестую торговую сессию подряд нефть. Наибольший рост отмечался в среду на статистике Минэнерго США о сокращении добычи на 100 тыс. б/с за прошлую неделю. Это очень существенное снижение, последний раз похожее было ровно год назад, когда добыча упала на 194 тыс. б/с. Инвесторы увидели в этом знак, что при цене $45 за баррель сланцевики все же не готовы наращивать производство. Эта новость обрадовала нефтяных "быков" и нивелировала разочарование в том, что запасы нефти в хранилищах США остаются на высоких уровнях (509 млн баррелей вместо 495 млн, которые были год назад, и 433 млн - 2 года назад).

Даже новость о продлении антироссийских санкций со стороны ЕС до конца года не вызвала никакой реакции, поскольку была широко ожидаема рынком.

В лидерах роста на российском рынке выступили акции металлургов на фоне дорожающих уже несколько дней подряд железной руды и угля в Китае. Российские производители пересматривают свои цены на плоский и, особенно, сортовой прокат, но поскольку такое повышение цен вызвано скорее подорожавшим сырьем, нежели спросом, но оно вряд ли будет долгосрочным.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов полагает, что падение добычи нефти в США является следствием тропического шторма "Синди", который на время вынудил свернуть работу нефтяников в Мексиканском заливе. Впрочем, действие фактора будет краткосрочным, и для устойчивого роста "черного золота" необходим значительный спад буровой активности в Штатах или дополнительные ограничения от ОПЕК.

Политическая обстановка, в целом, остается напряженной. Так, по информации CNN, американские военные разместили корабли и авиацию возле берегов Сирии, организовав наблюдение за военной базой Шайрат. В случае обнаружения подозрительной активности, связанной с возможным применением Дамаском химического оружия, Вашингтон может отдать приказ об атаке. Кроме того, Европейский союз официально продлил антироссийские санкции до 31 января 2018 года, однако известие не слишком впечатлило инвесторов: рынки уже отыграли решение Брюсселя, о котором стало известно еще неделю назад.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, акции металлургов и угольщиков подорожали на фоне резкого роста цен на коксующийся уголь и железную руду в Китае. Между тем, слабость бумаг наблюдается в потребительском и финансовом секторах, также продажи преобладают в бумагах производителей драгоценных металлов. Агентство Fitch поместило рейтинги АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "МТС" (MOEX: MTSS) на пересмотр с негативным прогнозом.

Власти США уведомили "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (+1,6%) об усилении мер безопасности при полетах в США. С технических позиций индекс ММВБ пока не может взять отметку 1900 пунктов, чему мешает укрепляющийся рубль и отсутствие сильных идей для покупок. Фактически можно говорить о том, что коррекционное движение к падению от начала января до середины июня завершается. Потом уже любой негатив способен вновь развернуть рынок в сторону падения. Возможно, что позитивным импульсом станет политика, так как в июле на саммите G20 ожидается встреча президентов РФ и США. Впрочем, надежды на эту встречу весьма сдержанные из-за высокого давления на администрацию Дональда Трампа.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещает бюджетный дефицит в размере 1,6% ВВП в 2018 году и дальнейшее его снижение. Министр экономического развития М.Орешкин ждет роста ВВП РФ в текущем году на 2% и показателя инфляции на уровне 3,8%. Между тем, согласно опросу "инФОМ" по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания в РФ перестали снижаться. В Банке России внимательно следят за данным показателем, и можно говорить о том, что ожидания и реальная инфляция указывают на паузу в смягчении денежной политики регулятора.

Отчет Минэнерго США о падении производства нефти в США вдохнул новые силы в нефтяных "быков", однако никто не обратил внимания на то, что общее потребление нефтепродуктов сократилось за год на 2,7%, а бензина - на 2,4%. Между тем, аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена на нефть сохранится в районе $45 за баррель на фоне роста добычи в Нигерии, Ливии и США. В докладе отмечается, что балансировка рынка станет возможной тогда, когда замедлится или начнет сокращаться буровая активность в США, или ОПЕК примет дополнительные меры по сокращению производства, или же рынок начнет получать реальные сигналы о сокращении мировых коммерческих запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-17,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4%),АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,9%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%).

Выросли акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+5,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+5,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,269 млрд рублей (из них 7,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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