Рубль слабеет к доллару и евро на фоне замедления темпов роста котировок нефти

Москва. 29 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине, следуя за нефтью, растерявшей значительную часть дневного прироста.

Курс доллара США составил 59,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,67 руб./EUR1, поднявшись на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,96 копейки - до 63,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на вечерних торгах, следуя за нефтяными ценами, опустившимися с достигнутых днем отметок выше $48 за баррель. В четверг нефть повышается шестую сессию подряд, демонстрируя самый долгий период роста за два месяца и поднявшись до максимума за две недели, однако темпы роста на рынке энергоносителей заметно снизились к вечеру. На динамике рубля также сказываются завершение налогового периода и снижение спроса на рубль со стороны компаний-экспортеров.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 0,55% - до $47,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,24% - до $45,33 за баррель. Рынок продолжает отыгрывать неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс. баррелей в сутки.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, основные мировые валюты в течение дня демонстрировали преимущественно разнонаправленное движение, однако ближе к вечеру рубль начал снижаться в паре как с долларом, так и евро. "Дело в том, что сейчас фактически ушла поддержка со стороны налогового периода, на рынке заметно снизился объем предложения валюты. В результате доллар удерживает позиции выше 59 руб./$1, которая выступает ближайшей поддержкой по паре. Пробой будет свидетельствовать о продолжении негативной динамики для американской валюты, однако для реализации такого сценария необходим более существенный рост цен на нефть. В свою очередь, если смотреть на динамику рублевой стоимости марки Brent, то стоит отметить, что она преодолела отметку 2800 за баррель. Это довольно низкий показатель, который, скорее всего, будет подниматься, если исходить из того, что нефть в целом торгуется в коридоре 2600 и 3400 рублей за бочку", - подчеркивает Б.Зварич.

"Нефтяные котировки растут по инерции после вчерашней публикации неожиданно позитивных для рынка углеводородов данных EIA о запасах и уровне добыче в США. Помимо этого, котировки "черного золота" поддерживает снижение индекса доллара (DXY) из-за недавних "ястребиных" заявлений главы ЕЦБ. В то же время, несмотря на дорожающую нефть, наблюдается небольшое ослабление рубля ввиду прохождения пика выплат в рамках очередного налогового периода", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"Рынок нефти поднялся к максимумам за две недели. Ближайшее значимое сопротивление для Brent находится в области $47,9-48,2 за баррель, при пробое этого диапазона "быки" поскачут вперед с еще большей скоростью. Тем не менее, рубль не выглядит сейчас особенно привлекательным для инвесторов. Налоговый период в стране завершен, квартал и полугодие подходят к концу. Время выдалось подвижное и волнительное, "россиянин" окреп достаточно, но теперь у него нет поддержки спекулянтов. Плавный отток денег из длинных позиций по рублю продолжается, и как только эмоциональное ралли в нефти остановится, отечественная валюта тоже придет в чувство. Цель по доллару США на отметке 60 руб./$1", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 июня на 45,6 копейки, до 59,09 руб./$1, и опустил курс евро на 18,75 копейки, до 67,49 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 53,35 копейки по отношению к среде и составил 59,0322 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 49,66 копейки по отношению к 28 июня и составил 59,0678 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 625,558 млн, из которых $1 млрд 316,048 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 309,51 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,89 копейки к среде - до 67,3774 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 26,14 копейки по отношению к 28 июня и составил 67,4023 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR480,855 млн, из которых EUR213,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR267,731 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в четверг повысились, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев), по преимуществу, не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 9,28% годовых, ставка на семидневный срок выросла на 7 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 9,28% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,12% годовых соответственно.