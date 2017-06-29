Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются вслед за падением UST

Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 28 июня на 8 базисных пунктов и составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,26% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 28 июня на 8 базисных пунктов - до 101% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 73 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 69 базисных пунктов - до 112,5% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 5,01% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 74 базисных пункта - до 108,62% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 5,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 14 базисных пунктов, до 104,54% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,14% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 13 пунктов, до 107,46% от номинала, что соответствует доходности 3,53% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций продолжилось ценовое снижение, причем набольшие потери традиционно несут самые "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах - в пределах 60-75 базисных пунктов. Российские евробонды в целом не выбиваются из общемировой динамики облигаций emerging markets, где также наблюдается рост процентных ставок вслед за повышением доходности базовых активов - US Treasuries. В частности, доходность десятилетних казначейских облигаций США сегодня достигала 2,28-2,29% годовых. Основным же негативным фактором для долговых рынков остаются заявления главы Европейского ЦБ Марио Драги относительно того, что в скором времени может начаться сворачивание стимулирующих программ. Кроме того, последние заявления представителей Федрезерва США также говорят о том, что высока вероятность еще одного повышения процентных ставок до конца этого года. Все это подталкивает доходности базовых активов вверх, а вслед за ними подтягиваются ставки и других инструментов с фиксированной доходностью", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Вместе с тем наблюдаемое сегодня снижение котировок отечественных бумаг менее значительное, чем ценовое падение облигаций других emerging markets. Определенную поддержку нашим бумагам оказывают растущие в рамках коррекции мировые цены на нефть, в частности, котировки Brent сегодня практически весь день находились в диапазоне $47,5-48 за баррель", - добавил А.Полютов.

Нефть эталонных марок дорожает шестую сессию подряд, демонстрируя самый долгий период роста за два месяца и поднявшись до максимума за две недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 МСК поднялась на 1,29% - до $47,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,32% - до $45,33 за баррель. Рынок по-прежнему реагирует на неожиданное падение добычи в США на минувшей неделе, которое составило рекордные за год 100 тыс. баррелей в сутки. Производство нефти в стране сократилось из-за тропического шторма Синди и периода профилактических работ на Аляске. Между тем товарные запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 118 тыс. баррелей, бензина - снизились на 900 тыс. баррелей, дистиллятов - на 223 тыс. баррелей.